Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Венецианские сплетницы
Киноафиша Венецианские сплетницы

Спектакль Венецианские сплетницы

16+
Режиссер Анна Калинина
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О спектакле

Драматическая история любви и интриг

Драматическая история любви и интриг развернется в солнечной Венеции. Юная Чеккина готовится к свадьбе с возлюбленным Беппо. Однако внезапные сплетни могут повлиять на судьбу этой пары и запятнать их честь.

С самого начала сплетни захватывают город, и вот уже Беппо не весел, а Чекина погружена в грусть. Кумушки, словно безжалостные дуновения ветра, разносят свои выдуманные истории, превращая счастливые мечты героев в нечто мрачное. Сумеют ли они отыскать правду среди ковра лжи и насмешек? Или их любовь обречена на печальный конец?

Команда постановки

Режиссёр-постановщик Анна Калинина создаст уникальную атмосферу спектакля. За визуальную составляющую отвечают:

  • Декорации: Мария Серебрякова
  • Реквизит: Павел Винаев
  • Костюмы: Татьяна Маклова

После просмотра зрители останутся под впечатлением от остросюжетной истории и ярких персонажей. Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей драмы о любви и предательстве!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше