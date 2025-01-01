Меню
Венди Кей
Венди Кей

16+
Венди Кей: Звезда африканской сцены в России

Девушка с золотым голосом! Кенийская певица Венди Кей — новое имя, которое завоёвывает музыкальный мир. Объединяя душевное восточноафриканское звучание с современными ритмами, она создаёт музыку, проникающую в самое сердце.

Музыкальная палитра Венди Кей

Вдохновлённая как мировыми, так и африканскими артистами, Венди сочетает вокальную выразительность с элементами соула, джаза, R&B и хип-хопа. Её живые выступления полны энергии, стиля и искренних эмоций, что делает каждое событие незабываемым для зрителей.

Участие в крупных фестивалях

Венди Кей — участница крупнейших африканских фестивалей и музыкальных программ. Она выступала на одной сцене с такими звёздами, как Octopizzo и Wakadinali. Это говорит о её значительной популярности и профессионализме на континенте.

Создательница нового звучания

Она не только успешная исполнительница, но и автор, продюсер. Венди Кей представляет собой лицо нового поколения артистов Африки, которые стремятся расширить границы музыки и донести свои истории до мировой аудитории.

Не упустите уникальный шанс увидеть звезду африканской сцены впервые в России!

Расписание

В других городах

Новосибирск, 30 сентября
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап вечер
31 августа в 20:30 Standup Room
от 800 ₽
Большой сибирский стендап
18+
Юмор
Большой сибирский стендап
19 сентября в 20:00 ДК им. Октябрьской революции
от 800 ₽
Кай Метов
12+
Поп Эстрада
Кай Метов
20 ноября в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
