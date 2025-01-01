Меню
Венди Кей
Киноафиша Венди Кей

Венди Кей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Венди Кей: Золотой голос Восточной Африки

Впервые в России! Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию с кенийской певицей Венди Кей. Это новое имя в мире музыки быстро завоевало признание благодаря своему уникальному звучанию, объединяющему восточно-африканские мотивы и современные ритмы.

Уникальный стиль и вдохновение

Венди Кей создаёт музыку, проникающую в самое сердце. В её композициях слышны элементы соула, джаза, R&B и хип-хопа. Она черпает вдохновение как у мировых, так и африканских артистов, таких как Мэрайя Кэри, Тива Сэвидж, Мпонго Лав и Санаипей Танде.

Её выступления наполнены энергией, стилем и искренними эмоциями. Вокальный диапазон Венди варьируется от лёгкого и воздушного до мощного и резонирующего, что делает каждое её выступление незабываемым.

Путь к успеху

Венди Кей родилась и выросла в Кении, а её музыкальный путь начался с подросткового возраста. Она является выпускницей Sauti Academy и прошла обучение музыкальному продюсированию в Santuri SEMA при поддержке Ableton и Goethe Institut. С каждым шагом она подтверждает свой статус не только исполнительницы, но и автора, продюсера и нашего нового африканского музыкального таланта.

Яркие моменты карьеры

  • Хедлайнерское шоу в Alchemist, Найроби: Венди Кей и её группа Thirdscore покорили сцену, представив продукцию своего ювелирного бренда «Kay Kulture».
  • EU-KENYA Music Xchange: В октябре 2023 года Венди Кей была выбрана для участия в программе, направленной на поддержку кенийских артистов и развитие международного сотрудничества.
  • MBA Artist 2023: Венди принимала участие в звукозаписывающем лагере в Нигерии, работая с другими перспективными африканскими артистами.
  • Сотрудничество с Octopizzo: Венди Кей приняла участие в альбоме известного рэпера, что подтвердило её статус в музыкальной индустрии.
  • Выступление на Blankets and Wine: Она впечатлила зрителей на панафриканской платформе, известной живыми событиями.

Ждите новый альбом!

В данный момент Венди Кей завершает работу над своим долгожданным альбомом, в котором выступает не только как вокалистка, но и как продюсер. Не упустите шанс увидеть звезду африканской сцены в вашем городе!

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2200 ₽
Ростов-на-Дону, 24 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2200 ₽

