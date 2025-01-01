Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус
Билеты от 400₽
Киноафиша Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус

Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте

Музыкальное путешествие в Вене

Исполнители: Государственный квартет им. П. И. Чайковского

  • Лев Масловский (первая скрипка)
  • Захар Малахов (вторая скрипка)
  • Василий Данилец (альт)
  • Кирилл Родин (виолончель)

Ведущий: Артем Косыгин

Вена — это город, где музыка звучит в каждом дыхании, а прошедшие века переплетаются с настоящим в незабываемых мелодиях. Здесь творили великие композиторы, которые определили само понятие музыкальной красоты: Гайдн, Моцарт, Брамс и Штраус. Их музыка — это не просто звуки, а дыхание времени, разговор о радости, любви и гармонии, неподвластной векам.

Программа концерта

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по музыкальному сердцу Европы. В программе — всё, чем славится венская школа:

  • Й. Гайдн. Струнный квартет op. 3 №5 фа мажор
  • В. Моцарт. Струнный квартет соль мажор KV 156
  • В. Моцарт. Серенада соль мажор KV 525
  • Й. Брамс. Венгерский танец №5
  • И. Штраус (ст.) — Марш Радецкого
  • И. Штраус:
    • Полька «Анна»
    • Полька «Галоп»
    • Фуссе - Полька «Трик-трак»
    • Персидский марш
    • Вальс «1001 ночь»
    • Полька «Пиццикато»

Не упустите возможность погрузиться в этот звуковой океан: придите, чтобы насладиться мастерством выдающихся музыкантов и стать частью волшебства венской музыки!

Купить билет на концерт Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Дом романса Москва, Берзарина, 20
от 400 ₽

В ближайшие дни

Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
13 декабря в 21:00 Daddy Pub
от 1290 ₽
Павел Воля. Большой Stand Up
18+
Юмор
Павел Воля. Большой Stand Up
13 декабря в 19:00 ЦСКА Арена
от 30000 ₽
Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини. Мировые хиты оперы и рока
12+
Классическая музыка Рок
Оззи Осборн, Пуччини, Нирвана, Россини. Мировые хиты оперы и рока
18 декабря в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше