Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус

Музыкальное путешествие в Вене

Исполнители: Государственный квартет им. П. И. Чайковского

Лев Масловский (первая скрипка)

Захар Малахов (вторая скрипка)

Василий Данилец (альт)

Кирилл Родин (виолончель)

Ведущий: Артем Косыгин

Вена — это город, где музыка звучит в каждом дыхании, а прошедшие века переплетаются с настоящим в незабываемых мелодиях. Здесь творили великие композиторы, которые определили само понятие музыкальной красоты: Гайдн, Моцарт, Брамс и Штраус. Их музыка — это не просто звуки, а дыхание времени, разговор о радости, любви и гармонии, неподвластной векам.

Программа концерта

Приготовьтесь к увлекательному путешествию по музыкальному сердцу Европы. В программе — всё, чем славится венская школа:

Й. Гайдн. Струнный квартет op. 3 №5 фа мажор

В. Моцарт. Струнный квартет соль мажор KV 156

В. Моцарт. Серенада соль мажор KV 525

Й. Брамс. Венгерский танец №5

И. Штраус (ст.) — Марш Радецкого

И. Штраус: Полька «Анна» Полька «Галоп» Фуссе - Полька «Трик-трак» Персидский марш Вальс «1001 ночь» Полька «Пиццикато»



Не упустите возможность погрузиться в этот звуковой океан: придите, чтобы насладиться мастерством выдающихся музыкантов и стать частью волшебства венской музыки!