Вена музыкальная. Гайдн. Моцарт. Брамс. Штраус

Исполнители: Государственный квартет им. П. И. Чайковского
Ведущий: Артем Косыгин
Вена — это город, где музыка звучит в каждом дыхании, а прошедшие века переплетаются с настоящим в незабываемых мелодиях. Здесь творили великие композиторы, которые определили само понятие музыкальной красоты: Гайдн, Моцарт, Брамс и Штраус. Их музыка — это не просто звуки, а дыхание времени, разговор о радости, любви и гармонии, неподвластной векам.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по музыкальному сердцу Европы. В программе — всё, чем славится венская школа:
Не упустите возможность погрузиться в этот звуковой океан: придите, чтобы насладиться мастерством выдающихся музыкантов и стать частью волшебства венской музыки!