Вена 1900
6+
О концерте

Музыкальный вечер с шедеврами XX века

Приглашаем вас на уникальный концерт, где в исполнении талантливых музыкантов звучат произведения выдающихся композиторов XX века. На сцене вы услышите:

  • Екатерину Проценко (сопрано)
  • Кристину Рассадникову (фортепиано)

Программа концерта

В программе представлены произведения мастеров, имена которых стали знаковыми в музыкальной традиции:

  • Арнольд Шёнберг
  • Александр фон Цемлинский
  • Альбан Берг
  • Эрих Вольфганг Корнгольд
  • Рихард Штраус

Значимость композиторов

Каждый из этих композиторов внес неоценимый вклад в музыку, изменив представления о гармонии и мелодии. Шёнберг и Берг стали пионерами 12-тонной техники, в то время как Корнгольд известен своими кинематографическими композициями, которые до сих пор звучат в лучших фильмах. Музыка Штрауса, наполненная эмоциями, заставляет зрителей переживать каждую ноту.

Этот вечер - не только возможность насладиться прекрасной музыкой, но и погрузиться в мир, наполненный глубокими чувствами и яркими переживаниями. Не пропустите встречу с классической музыкой, которая продолжает волновать сердца людей!

Февраль
3 февраля вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 400 ₽

