Вельвет
Киноафиша Вельвет

Вельвет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вельвет в Казани: сольный концерт в Rockstar Bar

9 ноября группа Вельвет впервые выступит в Казани с сольным концертом в Rockstar Bar. В программе – лучшие хиты и избранные песни за почти 20-летнюю карьеру музыкантов.

О группе

Вельвет – это романтичный поп-рок с глубокими текстами, мощным гитарным звучанием и красивым вокалом солистки Екатерины Белоконь, автором всех песен. Группа была образована в 2006 году и за это время успела завоевать сердца поклонников.

Знаковые песни

Хиты группы, такие как «Продавец кукол», «Капитан Арктика», «Прости» и «Я хочу быть живой», стали визитными карточками Вельвет и получили миллионы ротаций на радио и цифровых музыкальных площадках.

Награды и достижения

Группа Вельвет – обладатели премий «Лучшая поп-рок группа», «Золотой граммофон» и «Песня года». Они также принимали участие в крупных фестивалях, таких как «Нашествие», «Улетай» и «Воздух».

Атмосфера концерта

На концертах Вельвет зрители могут ощутить близость с артистами и другими слушателями, погрузиться в теплую и душевную атмосферу. Это возможность быть открытым с окружающими или, наоборот, пережить моменты глубокой интроспекции. Быть собой – это главное, что предлагает группа на своих выступлениях.

Тайминг мероприятия

Открытие дверей – 19:00, начало концерта – 20:00.

Купить билет на концерт Вельвет

Ноябрь
9 ноября воскресенье
20:00
Rockstar Bar Казань, Пушкина, 29а, ТЦ Coliseum, 2 этаж
от 1500 ₽

