Вельвет. Весенний концерт
18+
О концерте

Весенний сольный концерт группы Вельвет в Нижнем Новгороде

29 мая группа Вельвет возвращается в Нижний Новгород с традиционным весенним сольным концертом, который пройдет в клубе Ненависть. Это отличная возможность для поклонников и новых слушателей насладиться знакомой музыкой и мощными эмоциями.

Звучание и атмосфера

Группа предложит атмосферный поп-рок с глубокими текстами и непревзойденным гитарным звучанием. В программу концерта войдут как новые композиции, так и хиты, включая свежий сингл «Иллюзия». Вельвет известны своей мелодичностью и образными текстами, что уже в течение многих лет пленает сердца слушателей.

О музыкантах

Группа Вельвет была основана в 2006 году и быстро завоевала популярность. Их песни собрали миллионы ротаций на радио и стриминговых платформах. Коллектив неоднократно становился обладателем престижных премий, таких как «Лучшая поп-рок группа RU.TV», «Золотой граммофон» и «Песня года». Вельвет активно участвуют в рок-фестивалях, таких как «Нашествие», «Улетай» и «Воздух», создавая на своих выступлениях уютную атмосферу, в которой каждый чувствует связь с музыкой и исполнителями.

Не пропустите!

Концерт состоится 29 мая в клубе Ненависть. Открытие дверей в 19:00, начало выступления в 20:00. Не упустите шанс услышать свои любимые песни вживую!

Май
29 мая пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 2400 ₽

