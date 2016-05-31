Вельвет. Весенний концерт

Возвращение группы «Вельвет» в Москву

Группа Вельвет готовит для своих поклонников особенный вечер! 31 мая в клубе 16 Тонн состоится традиционный весенний сольный концерт, на котором прозвучат как новые, так и любимые старые хиты.

Знакомая музыка и новые эмоции

Концертный репертуар будет включать в себя недавно выпущенный сингл «Иллюзия», а также самые популярные песни, которые завоевали сердца слушателей. Ожидайте мощное гитарное звучание, атмосферный поп-рок и запоминающиеся тексты, которые стали визитной карточкой группы.

История и достижения

Группа Вельвет была основана в 2006 году и быстро завоевала популярность благодаря своим мелодичным композициям и глубоким текстам. Их музыка звучит на радиостанциях и стриминговых сервисах, а каждый концерт становится настоящим событием для зрителей. Вельвет получили множество наград, включая «Лучшая поп-рок группа RU.TV», «Золотой граммофон» и «Песня года», а также активно участвуют в крупнейших рок-фестивалях страны.

Приходите и наслаждайтесь

Не упустите шанс стать частью этой душевной атмосферы, где зрители чувствуют близость к музыке и исполнителям. Концерт начнется в 20:00, двери откроются в 19:00. Ждем вас в «16 Тонн»!