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Великолепное барокко: Италия vs Франция
Билеты от 600₽
Киноафиша Великолепное барокко: Италия vs Франция

Великолепное барокко: Италия vs Франция

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное барокко под сводами собора

Последний вечер лета станет настоящим праздником для любителей музыки. В стенах величественного собора прозвучат шедевры эпохи барокко, которые погрузят зрителей в атмосферу музыкального состязания между французскими и итальянскими мастерами.

Виртуозы на сцене

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова — скрипка
  • Александр Гулин — виолончель
  • Дмитрий Максименко — орган

Программа вечера

Музыканты подготовили разнообразную программу, в которой каждый сможет найти что-то по душе. Зрители смогут насладиться произведениями:

  • А. Страделла
  • Ф. Франкёр
  • Дж. Тартини
  • М. Маре
  • А. Корелли

Каждое сочинение погрузит вас в уникальную атмосферу — от утонченных музыкальных удовольствий парижского королевского двора до страстных и свободных мелодий итальянцев.

Камера и орган

Камерное звучание ансамбля будет дополнено органными жемчужинами той эпохи, исполняемыми на большом органе собора. Это создаст неповторимую звуковую палитру, которая оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием, которое станет прекрасным завершением лета!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽

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