Великолепие Шопена. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов (фортепиано)

Великолепие Шопена в концертном зале Духовой академии Воронцова

Россыпь изысканной и утончённой музыки польского композитора Фридерика Шопена, одного из ярчайших представителей романтизма, прозвучит в концертном зале Духовой академии Воронцова. Шопен создал уникальный фортепианный стиль, сочетающий виртуозность с тонким и глубоким лиризмом. Его музыка — это не просто произведения, это целый мир звуков, чувств и образов. Музыка Шопена завораживает и поглощает, её можно понять только, растворившись в её красоте.

В программе:

Полонез-фантазия

Скерцо № 1

Баллада № 1

Четыре мазурки ор. 17

Скерцо № 2

Полонез ор. 53

Исполнитель

Антон Самсонов — лауреат международных конкурсов, пианист.

Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Он начал обучаться в Лицее искусств с шести лет и окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова в классе профессора Александра Сандлера. За свою карьеру он стал лауреатом множества конкурсов, включая международный конкурс «Музыкальный мост» в Тромсё (Норвегия), Wiener Klassik в Вене и другие. Также он является стипендиатом Международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова.

Продолжительность концерта

1,5 часа без антракта.

Рекомендовано для слушателей старше 6 лет.

Приходите насладиться великолепием музыки Шопена в исполнении талантливого пианиста Антона Самсонова!