Великолепие органа

Органные шедевры в исполнении Андрея Бардина

Лауреат Всероссийской премии «Органист года – 2024», Андрей Бардин из Красноярска, приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры органной музыки. В программе представлены произведения выдающихся композиторов разных эпох, включая барокко, романтизм и ХХ век.

Программа концерта

В этот вечер зрителей ждут произведения:

И. С. Баха

Ф. Мендельсона

Ф. Листа

М. Регера

Ш.-М. Видора

Ж. Алена

Интересные факты

Андрей Бардин, помимо своей яркой карьеры исполнителя, активно занимается популяризацией органной музыки и проводит мастер-классы. Его выступления всегда отличаются глубиной интерпретации и эмоциональной насыщенностью.

Не упустите возможность!

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей органного звучания. Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений, которые вошли в золотой фонд мировой культуры!