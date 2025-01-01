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Великолепие органа
Билеты от 600₽
Киноафиша Великолепие органа

Великолепие органа

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Органные шедевры в исполнении Андрея Бардина

Лауреат Всероссийской премии «Органист года – 2024», Андрей Бардин из Красноярска, приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры органной музыки. В программе представлены произведения выдающихся композиторов разных эпох, включая барокко, романтизм и ХХ век.

Программа концерта

В этот вечер зрителей ждут произведения:

  • И. С. Баха
  • Ф. Мендельсона
  • Ф. Листа
  • М. Регера
  • Ш.-М. Видора
  • Ж. Алена

Интересные факты

Андрей Бардин, помимо своей яркой карьеры исполнителя, активно занимается популяризацией органной музыки и проводит мастер-классы. Его выступления всегда отличаются глубиной интерпретации и эмоциональной насыщенностью.

Не упустите возможность!

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей органного звучания. Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений, которые вошли в золотой фонд мировой культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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