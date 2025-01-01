Великолепие органа

Лауреат Всероссийской премии «Органист года – 2024», Андрей Бардин из Красноярска, приглашает вас на уникальный концерт, где прозвучат шедевры органной музыки. В программе представлены произведения выдающихся композиторов разных эпох, включая барокко, романтизм и ХХ век.
В этот вечер зрителей ждут произведения:
Андрей Бардин, помимо своей яркой карьеры исполнителя, активно занимается популяризацией органной музыки и проводит мастер-классы. Его выступления всегда отличаются глубиной интерпретации и эмоциональной насыщенностью.
Этот концерт станет настоящим праздником для любителей классической музыки и ценителей органного звучания. Не упустите возможность насладиться живым исполнением произведений, которые вошли в золотой фонд мировой культуры!