Спектакль Великое здоровье. Танцевальный перформанс

Танцевальный перформанс на Новой сцене Александринки

В этом спектакле хореографы Аня Кравченко и Антон Вдовиченко, в сотрудничестве с композитором Анастасией Толчневой (Lovozero), исследуют связь сознания и здоровья в контексте медицине и самоисцеления. Это танцевальное произведение соединяет цифровую эстетику, оздоровительные практики и философские рассуждения. Хореография отталкивается от систем упражнений, но искажения движений создают уникальные танцевальные серии.

Во время перформанса звучат размышления о теле, сознании и медицине. Наукообразные, философские и поэтические идеи органично сосуществуют с реальностью тела в движении. Звуковое оформлением и декорации заимствуют вибрации и формы человеческого тела, помещая зрителя в интерьер гипотетического оздоровительного или развлекательного клуба. Этот спектакль предлагает взглянуть на альтернативный сценарий настоящего.

«Великое здоровье» не предлагает готовых решений, но завораживает своей пульсирующей динамикой, напоминая о мыльном пузыре — легком и хрупком.

Команда спектакля

Хореография, танец, идея: Аня Кравченко, Антон Вдовиченко

Звук: Анастасия Толчнева (Lovozero)

Сценография и костюмы: Даша Малинина

Свет: Эмиль Авраменко

Видео: Sasha 3aets

О создателях

Аня Кравченко — танцовщица и художница, работы которой были представлены на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» и на Индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Она является соосновательницей танцевальной компании «Земные радости» и преподавателем в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Антон Вдовиченко — танцхудожник и педагог, который представлял свои работы на ряде знаковых площадок, включая ЦВЗ «Манеж» и Главный штаб Эрмитажа. Он также является сооснователем танцевальной студии и фестиваля «Танец без ума от себя и от любви».

Анастасия Толчнева (Lovozero) — музыкант и художница, работающая на стыке звуковых и перформативных практик, участница международных выставок и лауреат премии Сергея Курёхина.

Спектакль «Великое здоровье» выполнен в рамках перформативной программы выставки «Новая новая эра», организованной Домом Культуры ГЭС-2.