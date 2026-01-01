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Великое здоровье. Танцевальный перформанс
Киноафиша Великое здоровье. Танцевальный перформанс

Спектакль Великое здоровье. Танцевальный перформанс

6+
Возраст 6+

О спектакле

Танцевальный перформанс на Новой сцене Александринки

В этом спектакле хореографы Аня Кравченко и Антон Вдовиченко, в сотрудничестве с композитором Анастасией Толчневой (Lovozero), исследуют связь сознания и здоровья в контексте медицине и самоисцеления. Это танцевальное произведение соединяет цифровую эстетику, оздоровительные практики и философские рассуждения. Хореография отталкивается от систем упражнений, но искажения движений создают уникальные танцевальные серии.

Во время перформанса звучат размышления о теле, сознании и медицине. Наукообразные, философские и поэтические идеи органично сосуществуют с реальностью тела в движении. Звуковое оформлением и декорации заимствуют вибрации и формы человеческого тела, помещая зрителя в интерьер гипотетического оздоровительного или развлекательного клуба. Этот спектакль предлагает взглянуть на альтернативный сценарий настоящего.

«Великое здоровье» не предлагает готовых решений, но завораживает своей пульсирующей динамикой, напоминая о мыльном пузыре — легком и хрупком.

Команда спектакля

Хореография, танец, идея: Аня Кравченко, Антон Вдовиченко

Звук: Анастасия Толчнева (Lovozero)

Сценография и костюмы: Даша Малинина

Свет: Эмиль Авраменко

Видео: Sasha 3aets

О создателях

Аня Кравченко — танцовщица и художница, работы которой были представлены на Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» и на Индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге. Она является соосновательницей танцевальной компании «Земные радости» и преподавателем в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Антон Вдовиченко — танцхудожник и педагог, который представлял свои работы на ряде знаковых площадок, включая ЦВЗ «Манеж» и Главный штаб Эрмитажа. Он также является сооснователем танцевальной студии и фестиваля «Танец без ума от себя и от любви».

Анастасия Толчнева (Lovozero) — музыкант и художница, работающая на стыке звуковых и перформативных практик, участница международных выставок и лауреат премии Сергея Курёхина.

Спектакль «Великое здоровье» выполнен в рамках перформативной программы выставки «Новая новая эра», организованной Домом Культуры ГЭС-2.

Фотографии

Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс Великое здоровье. Танцевальный перформанс
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