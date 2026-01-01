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Великое немое. 100 лет фильму Броненосец «Потемкин». Квартет OpensoundQuartet
Киноафиша Великое немое. 100 лет фильму Броненосец «Потемкин». Квартет OpensoundQuartet

Великое немое. 100 лет фильму Броненосец «Потемкин». Квартет OpensoundQuartet

6+
Возраст 6+

О концерте

Новая интерпретация классики: «Броненосец Потёмкин» с живой музыкой

Спектакль «Великое немое» — это свежий взгляд на культовый немой фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». Здесь картины корифея мирового кинематографа обретут новое звучание, благодаря гармоничному взаимодействию с музыкой. Вместо одного традиционного тапёра на сцене будет полный музыкальный ансамбль.

Музыкальное сопровождение

Оригинальная музыка для спектакля написана талантливым уральским композитором Романом Цыпышевым, который стал победителем опен-колла на создание новых музыкальных партитур к этому шедевру. Цыпышев, родившийся в Челябинске в 1992 году и выпускник Уральской государственной консерватории, уже имеет за плечами опыт работы в театре, кино и анимации.

Юбилей «Броненосца Потёмкина»

В 2025 году исполнится 100 лет с момента создания «Броненосца Потёмкина», что делает этот спектакль особенно актуальным. Юбилейный проект реализован при поддержке Союза композиторов России и Эйзенштейн-центра, что подчеркивает его значимость в культурной жизни страны.

Состав OpensoundQuartet

Музыка будет исполняться ансамблем OpensoundQuartet, в который входят:

  • Станислав Малышев — скрипка
  • Инна Зильберман — скрипка
  • Ксения Жулева — альт
  • Ольга Калинова — виолончель

Каждый показ этого спектакля станет уникальным художественным событием, где классика кино и живая музыка соединяются, создавая новые эмоции и переживания для современного зрителя. Не пропустите возможность увидеть «Броненосец Потёмкин» в новом свете!

Купить билет на концерт Великое немое. 100 лет фильму Броненосец «Потемкин». Квартет OpensoundQuartet

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Октябрь
8 октября четверг
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