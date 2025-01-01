Лекция, посвященная выставке Карла Брюллова в Третьяковской галерее

В 2025 году Третьяковская галерея приглашает посетителей на грандиозную выставку Карла Брюллова – первого русского художника, покорившего Европу и навсегда изменившего историю отечественной живописи. Его именовали «Великий Карл», «Титан живописи», «Чародей цвета» – такие восторженные эпитеты звучали в адрес мастера от современников.

Выставка станет знаковым событием, так как москвичи впервые увидят легендарное полотно «Последний день Помпеи», которое хранится в Русском музее в Петербурге. Это произведение будет представлено в диалоге с другой масштабной работой – «Осадой Пскова», что позволит глубже понять сложный баланс между талантом и идеологией.

Что вас ждет на лекции?

Узнаем, почему Брюллова сравнивали с Рафаэлем и как его виртуозная техника перевернула представление о русском искусстве;

Погрузимся в драматичные сюжеты его картин через эскизы и наброски, представленные на выставке;

Увидим, как портреты Брюллова, от светских красавиц до вдохновенных творцов, сочетают пышность романтизма и психологическую глубину;

Откроем малоизвестные факты: критику «театральности», споры о «поверхностности» – и почему даже недоброжелатели признавали его гений;

Получим ключ к выставке: как устроена экспозиция, на что обратить внимание при самостоятельном посещении, и какие дополнительные мероприятия подготовили кураторы!

О лекторе

Лекцию проведет Наталья Михайловская – искусствовед и культуролог, преподаватель истории искусства и истории дизайна. Она является автором лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы» и экскурсоводом проекта «Москва, которой нет». Также Наталья разработала цикл экскурсий под названием «Московский фаланстер».

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства Брюллова и открыть для себя его уникальное наследие!