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Великий Карл Брюллов. Лекция Натальи Михайловской
Билеты от 2900₽
Киноафиша Великий Карл Брюллов. Лекция Натальи Михайловской

Великий Карл Брюллов. Лекция Натальи Михайловской

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Лекция, посвященная выставке Карла Брюллова в Третьяковской галерее

В 2025 году Третьяковская галерея приглашает посетителей на грандиозную выставку Карла Брюллова – первого русского художника, покорившего Европу и навсегда изменившего историю отечественной живописи. Его именовали «Великий Карл», «Титан живописи», «Чародей цвета» – такие восторженные эпитеты звучали в адрес мастера от современников.

Выставка станет знаковым событием, так как москвичи впервые увидят легендарное полотно «Последний день Помпеи», которое хранится в Русском музее в Петербурге. Это произведение будет представлено в диалоге с другой масштабной работой – «Осадой Пскова», что позволит глубже понять сложный баланс между талантом и идеологией.

Что вас ждет на лекции?

  • Узнаем, почему Брюллова сравнивали с Рафаэлем и как его виртуозная техника перевернула представление о русском искусстве;
  • Погрузимся в драматичные сюжеты его картин через эскизы и наброски, представленные на выставке;
  • Увидим, как портреты Брюллова, от светских красавиц до вдохновенных творцов, сочетают пышность романтизма и психологическую глубину;
  • Откроем малоизвестные факты: критику «театральности», споры о «поверхностности» – и почему даже недоброжелатели признавали его гений;
  • Получим ключ к выставке: как устроена экспозиция, на что обратить внимание при самостоятельном посещении, и какие дополнительные мероприятия подготовили кураторы!

О лекторе

Лекцию проведет Наталья Михайловская – искусствовед и культуролог, преподаватель истории искусства и истории дизайна. Она является автором лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы» и экскурсоводом проекта «Москва, которой нет». Также Наталья разработала цикл экскурсий под названием «Московский фаланстер».

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства Брюллова и открыть для себя его уникальное наследие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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