В 2025 году Третьяковская галерея приглашает посетителей на грандиозную выставку Карла Брюллова – первого русского художника, покорившего Европу и навсегда изменившего историю отечественной живописи. Его именовали «Великий Карл», «Титан живописи», «Чародей цвета» – такие восторженные эпитеты звучали в адрес мастера от современников.
Выставка станет знаковым событием, так как москвичи впервые увидят легендарное полотно «Последний день Помпеи», которое хранится в Русском музее в Петербурге. Это произведение будет представлено в диалоге с другой масштабной работой – «Осадой Пскова», что позволит глубже понять сложный баланс между талантом и идеологией.
Лекцию проведет Наталья Михайловская – искусствовед и культуролог, преподаватель истории искусства и истории дизайна. Она является автором лекционных циклов на просветительском портале «Умные курсы» и экскурсоводом проекта «Москва, которой нет». Также Наталья разработала цикл экскурсий под названием «Московский фаланстер».
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства Брюллова и открыть для себя его уникальное наследие!