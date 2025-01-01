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Великий Гэтсби
Киноафиша Великий Гэтсби

Спектакль Великий Гэтсби

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мюзикл по культовому роману Фицджеральда

Яркий мюзикл «Великий Гэтсби» создан по мотивам одноименного романа Ф. С. Фицджеральда. Композитором выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов Владимир Баскин, а поэтическое либретто написано лауреатом Всероссийской национальной премии «Золотая маска» Константином Рубинским. Режиссер-постановщик — Наталья Индейкина, лауреат Высшей премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Фрэнсис Скотт Фицджеральд — один из крупнейших прозаиков США XX века, прославившийся своим романом «Великий Гэтсби». Это произведение стало шедевром американской литературы и символом «эпохи джаза», активно изучаемым в средних школах и университетах англоязычных стран. Не раз этот популярный роман привлекал внимание кинематографистов и театральных режиссеров.

Сюжет мюзикла

Театр «Мюзик-Холл» впервые в России представил историю американской мечты и ее краха в жанре мюзикла. Зрителей ждет феерия музыки и танцев — гремучий микс 1920-х годов, неподражаемая эпоха ар-деко и безудержного веселья, граничащего с фатальной безрассудностью.

Сюжет мюзикла основан на истории любви Джея Гэтсби, человека неукротимой жизненной энергии, к очаровательной Дэйзи Бьюкенен из высшего общества. Чтобы завоевать сердце любимой, Гэтсби добивается необыкновенного финансового успеха и популярности. Однако Дэйзи выбирает другого, и Гэтсби, гонясь за ложной мечтой, сталкивается с суровой реальностью. Это приводит к трагическому финалу.

Визуальные и музыкальные элементы

История несчастной любви разворачивается на фоне великолепных декораций, передающих дух мятежной эпохи Нью-Йорка «ревущих двадцатых» и «золотого побережья» Лонг-Айленда. Художник-постановщик Юлия Гольцова создала элегантные декорации в стиле ар-деко, используя черный, белый и золотой цвета. Стильные костюмы, разработанные Татьяной Кудрявцевой, воссоздают атмосферу «американской мечты» — манящий мир гламура и роскоши начала XX века.

Музыка играет важную роль в мюзикле. Петербургский композитор Владимир Баскин, также автор музыки к мюзиклам «Портрет Дориана Грея» и «Алиса в стране чудес», создает музыкальную партитуру, передающую ощущение легкости и неизбежности рока судьбы. Джаз, переживший настоящий бум в 1920-е годы и не потерявший популярности, стал одним из основных жанров спектакля. В мюзикле звучат оригинальные джазовые ритмы, навеянные бунтарской и свободолюбивой «эпохой джаза».

Спектакль также дополняют видеоинсталляции, созданные Вадимом Дуленко. Они усиливают драматизм событий и придают постановке пронзительное звучание, становясь визуальным воплощением неизбежного рока, который настигает героев.

Темы и проблемы

Новое прочтение культового романа Ф. С. Фицджеральда поднимает важные темы: любовь и одиночество, настоящие и мнимые ценности, гибель идеалов и надежд человека в современном мире.

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Иван Васильев
Андрей Карх
Анна Позднякова
Вячеслав Ногин
Олеся Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби

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