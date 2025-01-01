Меню
Великий Гэтсби
Киноафиша Великий Гэтсби

Спектакль Великий Гэтсби

Постановка
Музыкальный театр 16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл «Великий Гэтсби» в Новосибирском музыкальном театре

В Новосибирском музыкальном театре представят мюзикл, основанный на романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Главная сюжетная линия истории — это любовь мистического и богатого Джея Гэтсби к Дейзи, принцессе из высшего общества, которая вышла замуж не за того человека.

Атмосфера джазовой эпохи

Минималистичный конструктивный дизайн с мерцающими мониторами и светящимся бассейном в центре создает удивительно свободную и романтичную атмосферу эпохи джаза. Здесь вы сможете вновь ощутить дух времени — века чудес и искусства, как описывал его сам Фицджеральд.

Музыкальное сопровождение

Композитор Владимир Баскин, известный своими работами над мюзиклами «Средство Макропулоса», «Одиссея капитана Блада» и «Кошка, которая гуляла сама по себе», создал музыку, которая отражает все тонкости и капризы джазовой эпохи. В мюзикле звучат аутентичные джазовые ритмы, передающие атмосферу веселья, которое, к сожалению, ведет к трагедии.

Погружение в мир Гэтсби

Приглашение от загадочного мистера Гэтсби открывает двери в мир гламура, беззаботных улыбок и дружеских объятий. Вы становитесь частью уникального события, где мечты о великой любви переплетаются с реальностью. Вместе с Гэтсби вы можете поверить в возможность вернуть утраченные чувства. Однако, будьте готовы — погоня за «американской мечтой» может закончиться неожиданно.

Мюзикл станет настоящим открытием для всех, кто ценит историю любви, трагедии и яркую атмосферу джазовой эпохи.

Купить билет на спектакль Великий Гэтсби

22 января четверг
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽
4 февраля среда
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽

Фотографии

Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби Великий Гэтсби

