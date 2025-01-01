«Великий Гэтсби» на открытой крыше: соблазнительный джаз в стиле «ревущих 20-х» в огнях Сити

Джазовый концерт на крыше Novotel Киевская

Добро пожаловать в эпоху декаданса, свободы и изысканного шика — в Золотой век джаза! Здесь сверкание пайеток и шампанского соревнуется с мерцанием звёзд, а саксофоны зовут к танцу на фоне огней большого города.

Roofevents переносит атмосферу бурлеска 20-х на летнюю крышу — с баром, гирляндами и головокружительным видом на Сити. Программа, вдохновлённая стилем «Великого Гэтсби», представляет собой дерзкий коктейль из живого джаза, блюза и бешеного электросвинга.

Трубы вторят вечернему бризу, ритмы распаляют кровь, а сама Москва превращается в декорации к роскошной вечеринке, достойной самого Гэтсби. Почувствуйте себя современной богемой и насладитесь обворожительной эстетикой джазового бала над городом!

Неповторимое зрелище

С этой крыши видно всё: закат над Сити, отражённый в стёклах небоскрёбов, и огни города, мерцающие, как сотни вспышек на премьере. Пока Москва готовится ко сну, вы любуетесь ей сверху под аккомпанемент звёздного бэнда.

Звезда джаз-сцены

Одним из главных украшений вечера станет Any Ive — очаровательная звезда джаз-сцены и талантливая вокалистка с бархатным тембром, который никого не оставит равнодушным. За её хрупкими плечами множество конкурсов и фестивалей, среди которых «Триумф джаза», «Gnesin jazz», «Jazz birds», «Рояль в джазе», «Усадьба джаз», «Lanote Jazz» и многие другие. Any Ive также является победительницей легендарного «Moscow Jazz Festival» и участницей шоу «Голос 12».