Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
«Великий Гэтсби» на открытой крыше: соблазнительный джаз в стиле «ревущих 20-х» в огнях Сити
Билеты от 2900₽
Киноафиша «Великий Гэтсби» на открытой крыше: соблазнительный джаз в стиле «ревущих 20-х» в огнях Сити

«Великий Гэтсби» на открытой крыше: соблазнительный джаз в стиле «ревущих 20-х» в огнях Сити

12+
Возраст 12+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Джазовый концерт на крыше Novotel Киевская

Добро пожаловать в эпоху декаданса, свободы и изысканного шика — в Золотой век джаза! Здесь сверкание пайеток и шампанского соревнуется с мерцанием звёзд, а саксофоны зовут к танцу на фоне огней большого города.

Roofevents переносит атмосферу бурлеска 20-х на летнюю крышу — с баром, гирляндами и головокружительным видом на Сити. Программа, вдохновлённая стилем «Великого Гэтсби», представляет собой дерзкий коктейль из живого джаза, блюза и бешеного электросвинга.

Трубы вторят вечернему бризу, ритмы распаляют кровь, а сама Москва превращается в декорации к роскошной вечеринке, достойной самого Гэтсби. Почувствуйте себя современной богемой и насладитесь обворожительной эстетикой джазового бала над городом!

Неповторимое зрелище

С этой крыши видно всё: закат над Сити, отражённый в стёклах небоскрёбов, и огни города, мерцающие, как сотни вспышек на премьере. Пока Москва готовится ко сну, вы любуетесь ей сверху под аккомпанемент звёздного бэнда.

Звезда джаз-сцены

Одним из главных украшений вечера станет Any Ive — очаровательная звезда джаз-сцены и талантливая вокалистка с бархатным тембром, который никого не оставит равнодушным. За её хрупкими плечами множество конкурсов и фестивалей, среди которых «Триумф джаза», «Gnesin jazz», «Jazz birds», «Рояль в джазе», «Усадьба джаз», «Lanote Jazz» и многие другие. Any Ive также является победительницей легендарного «Moscow Jazz Festival» и участницей шоу «Голос 12».

Купить билет на концерт «Великий Гэтсби» на открытой крыше: соблазнительный джаз в стиле «ревущих 20-х» в огнях Сити

Помощь с билетами
Сентябрь
21 сентября воскресенье
18:00
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
от 2900 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
23 октября в 19:30 Los bandidos
от 790 ₽
Алексей Квашонкин
18+
Юмор
Алексей Квашонкин
27 сентября в 19:30 Stand Up Store Moscow
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe
6+
Классическая музыка Поп
Оркестр CAGMO. BTS Symphony: Army Universe
5 октября в 18:00 Москва
от 2900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше