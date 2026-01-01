Описание спектакля

Моноспектакль Ильи Музыко «Великий бродяга» основан на жизненной истории великого Чарли Чаплина. Этот спектакль призван подарить зрителям надежду и уверенность в собственных силах. В каждом эпизоде отражены трудности и триумфы американской мечты, которые Чаплин изображал на экране и в жизни.

Сюжет

Спектакль «Великий бродяга» — это мозаика смешных и лирических историй, вдохновленных биографией Чарли Чаплина. Зрители окунутся в его мир, где каждый эпизод является отражением не только внешнего сенсационного успеха, но и внутренней борьбы и душевного роста.