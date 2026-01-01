Великий Брамс

Салонные вечера с солистами симфонического оркестра

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт в рамках цикла «Салонные вечера с солистами симфонического оркестра». В программе представлены сонаты для альта и фортепиано, а также фортепианные миниатюры великого композитора Иоганнеса Брамса.

На сцене выступят талантливые исполнители: Татьяна Шевченко на фортепиано и Илья Тарасенко на альте. Концерт обещает быть увлекательным и станет прекрасной возможностью насладиться камерной музыкой в исполнении профессионалов.

Мероприятие заинтересует как любителей классической музыки, так и поклонников творчества Брамса, который известен своими глубокими и эмоциональными произведениями.