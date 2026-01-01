Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великий Брамс
Киноафиша Великий Брамс

Великий Брамс

12+
Возраст 12+

О концерте

Салонные вечера с солистами симфонического оркестра

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) пройдет концерт в рамках цикла «Салонные вечера с солистами симфонического оркестра». В программе представлены сонаты для альта и фортепиано, а также фортепианные миниатюры великого композитора Иоганнеса Брамса.

На сцене выступят талантливые исполнители: Татьяна Шевченко на фортепиано и Илья Тарасенко на альте. Концерт обещает быть увлекательным и станет прекрасной возможностью насладиться камерной музыкой в исполнении профессионалов.

Мероприятие заинтересует как любителей классической музыки, так и поклонников творчества Брамса, который известен своими глубокими и эмоциональными произведениями.

 

Купить билет на концерт Великий Брамс

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
16:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 400 ₽

В ближайшие дни

Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
21 марта в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Viva trumpet: классика vs джаз
12+
Джаз Классическая музыка
Viva trumpet: классика vs джаз
13 марта в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 1000 ₽
Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
18+
Кавер
Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
3 апреля в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше