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Великий Бетховен
Киноафиша Великий Бетховен

Великий Бетховен

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки Бетховена в Белом зале

Не пропустите уникальную возможность насладиться шедеврами великого композитора Людвига ван Бетховена. В Белом зале состоится концерт под руководством дирижера оркестра «Классика» Александра Канторова, в программе которого прозвучат:

  • Симфония № 7
  • Концерт для фортепиано с оркестром № 1 A-dur

Седьмая симфония: битва и триумф

Седьмая симфония, написанная в 1811-1812 годах, считается одной из самых ярких и жизнеутверждающих работ Бетховена. Композитор сам относил её к лучшим своим произведениям, а её энергичный ритм и динамика не оставляют равнодушными слушателей по всему миру. Эта симфония олицетворяет не только мощь музыки, но и дух времени, в котором она была создана.

Первый концерт для фортепиано: виртуозность и лиризм

Первый концерт для фортепиано с оркестром — это произведение, которое демонстрирует мастерство Бетховена в создании блестящего диалога между солирующим фортепиано и оркестром. Его виртуозные пассажи и трогательные мелодии делают концерт незабываемым музыкальным событием.

Исполнители и детали концерта

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под художественным руководством заслуженного артиста России Александра Канторова продолжает цикл «Все симфонии Бетховена», представляя мощь, красоту и вдохновение гения композитора.

Не упустите шанс погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепными произведениями Бетховена!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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