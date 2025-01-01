Погружение в мир Альбрехта Дюрера

Одна из ярчайших звезд на небосклоне Ренессанса, Альбрехт Дюрер оставил колоссальное наследие как живописец, график и теоретик искусства. Его вклад в искусство Северной Европы невозможно переоценить.

Научный подход к искусству

Дюрер стал первым художником в Германии, который использовал научные знания для создания своих произведений. Он зашифровывал в них тайные смыслы, которые до сих пор вызывают интерес у исследователей и искусствоведов.

Лектор и его достижения

Лекцию проведёт Наталья Владимировна Свирина, искусствовед и заведующая отделом зарубежного искусства Новосибирского государственного художественного музея. Она поделится с зрителями уникальной информацией о жизни и творчестве Дюрера, его влиянии на последующие поколения художников.

Не упустите возможность погрузиться в глубокий и многослойный мир искусства Альбрехта Дюрера!