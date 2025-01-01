Великие увертюры. Мировое наследие

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Художественный руководитель: Антон Лубченко
Дирижер: Максим Алексеев
По традиции, сложившейся еще в XVII веке, оперный спектакль предварялся инструментальным вступлением, получившим название «увертюра», что с французского переводится как «открытие». На начальном этапе своего существования увертюра представляла собой самостоятельное музыкальное произведение, позже она стала выполнять функцию «вступительного обзора» содержания оперы.
Увертюра, обычно создаваемая после написания всей оперы, становится квинтэссенцией театрального действия, позволяя зрителю соприкоснуться с музыкально-театральной историей. В этом концерте оркестр представит как известные, так и редко исполняемые увертюры западноевропейских композиторов.
Концерт откроет увертюра «Эгмонт». Это произведение Бетховена написано к драматическому спектаклю по одноименной трагедии Гёте и погружает слушателя в историю борьбы, любви и гибели главного героя на фоне противостояния Испании и Нидерландов. Исполнение увертюры приурочено к 255-летию со дня рождения композитора.
Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется к просмотру лицам старше 6 лет.