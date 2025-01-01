Великие увертюры. Мировое наследие

Увертюры от Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Художественный руководитель: Антон Лубченко

Дирижер: Максим Алексеев

Программа концерта

Людвиг ван Бетховен — Увертюра «Эгмонт», соч. 84

Карл Мария фон Вебер — Увертюра к опере «Эврианта»

Джоаккино Россини — Увертюра к опере «Золушка»

Отто Николаи — Увертюра к опере «Виндзорские проказницы»

Джузеппе Верди — Увертюра к опере «Сицилийская вечерня»

Иоганн Штраус (сын) — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Франц фон Зуппе — Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия»

Имре Кальман — Увертюра к оперетте «Графиня Марица»

Франц Легар — Увертюра к оперетте «Веселая вдова»

Жак Оффенбах — Увертюра к оперетте «Орфей в аду»

История увертюры

По традиции, сложившейся еще в XVII веке, оперный спектакль предварялся инструментальным вступлением, получившим название «увертюра», что с французского переводится как «открытие». На начальном этапе своего существования увертюра представляла собой самостоятельное музыкальное произведение, позже она стала выполнять функцию «вступительного обзора» содержания оперы.

Увертюра, обычно создаваемая после написания всей оперы, становится квинтэссенцией театрального действия, позволяя зрителю соприкоснуться с музыкально-театральной историей. В этом концерте оркестр представит как известные, так и редко исполняемые увертюры западноевропейских композиторов.

Концерт откроет увертюра «Эгмонт». Это произведение Бетховена написано к драматическому спектаклю по одноименной трагедии Гёте и погружает слушателя в историю борьбы, любви и гибели главного героя на фоне противостояния Испании и Нидерландов. Исполнение увертюры приурочено к 255-летию со дня рождения композитора.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется к просмотру лицам старше 6 лет.