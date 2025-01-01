Великие симфонии и серенады. В.А. Моцарт. П.И. Чайковский. А. Дворжак

18 октября приглашаем вас на дневной концерт в Большой зал консерватории, чтобы насладиться творчеством великих композиторов, подаривших миру настоящие шедевры! Виртуозные музыканты ансамбля Государственного Кремлёвского оркестра подарят зрителям музыкальные жемчужины Моцарта, Чайковского, Гайдна и Дворжака. Изысканная музыка, высочайший уровень исполнительского мастерства и блистательная атмосфера Большого зала - прекрасная возможность подарить себе и близким целый океан эмоций и впечатлений! Откроет первое отделение Концертная симфония си-бемоль мажор для скрипки, фагота и виолончели с оркестром великого Йозефа Гайдна. Выразительная музыка, изысканность и грация, завораживающие своей красотой, и, конечно, состав инструментов, подаривший произведению особое звучание, не могли не вдохновить публику на громкие овации. Премьера прошла с таким успехом, что уже через неделю Симфония исполнялась вновь. Но самая, пожалуй, интересная история, связанная с этим произведением, повествует о чудесных человеческих качествах самого композитора. Дело в том, что Гайдн служил в придворном оркестре дирижером и так любил и ценил своих музыкантов, что решил раскрыть таланты самых усердных из них, выведя в солисты. Именно им он и подарил главные партии, написав свою симфонию в благодарность за их труд. Следом прозвучит струнный Секстет Петра Ильича Чайковского с живописным названием «Воспоминание о Флоренции». Подобно поэту-романтику, Чайковский будто задумчиво окунается в прошлое и пытается найти те чувства и переживания, что остались там, позади с давно ушедшими днями. Трогательная лирика музыки, словно перо, что окунули в чернила, выводит на страницах дневника жизни очень личную историю композитора. Кажется, что в этом произведении мы слышим голос Чайковского, который делится с нами чем-то очень сокровенным. Закроет первое отделение Серенада для духовых, виолончели и контрабаса ре минор чешского композитора Антонина Дворжака. Не раз цитированная мировым кинематографом, эта удивительно добродушная музыка запоминается с первых нот. Характерный для Дворжака музыкальный юмор, умение интегрировать славянский стиль в, казалось бы, далёкую от него эстетику рококо и атмосферу аристократического бала, создают удивительно яркую картину, наполненную пестрыми персонажами, игривыми красками и переливами эмоций. Во втором отделении концерта мы вновь обратимся к творчеству Чайковского. Музыканты подарят каждому зрителю три части Серенады для струнного оркестра: «Вальс», «Элегия» и «Финал». Пётр Ильич посвятил это произведение композитору и виолончелисту, сооснователю Московской консерватории и своему близкому другу Карлу Альбрехту. Стоит отметить, что по словам музыковеда Бориса Асафьева, Серенада по форме и наполненности стоит на полпути между сюитой и симфонией. Решив внести нотку новаторства, Чайковский заменил традиционный менуэт серенад классической эпохи на нежный и восторженный вальс, беззаботность и искрящееся счастье которого захватит слушателей в свои объятия. Проникновенная «Элегия» укутает слушателей лирическим настроением и погрузит в задумчивость, касаясь самых потаённых уголков души прекрасной мелодией, обрамлённой строгими аккордами. Финал же Серенады навеян народными мотивами. Во вступлении этой части отчетливо слышится русский хоровой напев «Как по лугу, лугу». Тем самым Чайковский, безусловно, отдал дань любимой родине, вдохновившей его на целую галерею прекрасных шедевров. В заключение концерта прозвучит Симфония №40 великого австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфганга Амадея Моцарта. Тревожная и чувственная главная тема этого произведения со своим трепетом и романтичным изяществом сразу всплывает в памяти при упоминании фамилии искусного автора, словно музыкальная визитная карточка. Сороковая симфония эмоциональна и драматична, она трогает до глубины сердца и, словно молодой лирический герой, спешит поделиться с каждым своими глубокими переживаниями. ПРОГРАММА КОНЦЕРТА: 1 отделение: Й. Гайдн. Симфония кончертанте для скрипки, гобоя, фагота и виолончели с оркестром П. И. Чайковский. Секстет «Воспоминания о Флоренции», версия для оркестра А. Дворжак. Серенада для духовых, виолончели и контрабаса 2 отделение: П. И. Чайковский. Серенада для струнного оркестра, Вальс, Элегия и Финал В. А. Моцарт. Симфония №40 ИСПОЛНИТЕЛИ: Ансамбль солистов Государственного Кремлёвского оркестра под управлением Константина Казначеева Солисты - дополнительно Категория 6+ Продолжительность: 2 отделения по 40 минут Организатор – Концертное агентство «Гранд Мюзика»