Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат лучшие композиции из знаменитых фильмов и сериалов. Это особенное событие порадует любителей музыки и кино.
В концерте вы услышите музыку к фильмам Джона Уильямса, который является одним из самых известных композиторов в мире кино. Включенные в программу композиции из:
Также в программе звучат знаменитые произведения Рамина Джавади, которые стали знаковыми для современной киноиндустрии и телевидения. Слушатели смогут насладиться музыкой из:
Концерт длится 1 час 45 минут и включает антракт. Рекомендуемый возраст для посещения — 6 лет и старше.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и окунуться в атмосферу ваших любимых фильмов!