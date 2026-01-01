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Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади
Киноафиша Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади

Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальные шедевры кино в Колизее

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат лучшие композиции из знаменитых фильмов и сериалов. Это особенное событие порадует любителей музыки и кино.

Звучание известных мелодий

В концерте вы услышите музыку к фильмам Джона Уильямса, который является одним из самых известных композиторов в мире кино. Включенные в программу композиции из:

  • «Гарри Поттер и философский камень»
  • «Один дома»
  • «Звёздные войны»
  • «Парк юрского периода»
  • «Челюсти»
  • «Список Шиндлера»
  • «Супермен»
  • «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
  • «Капитан Крюк»

Музыка современных хитов

Также в программе звучат знаменитые произведения Рамина Джавади, которые стали знаковыми для современной киноиндустрии и телевидения. Слушатели смогут насладиться музыкой из:

  • «Железный человек»
  • «Тихоокеанский рубеж»
  • «Варкрафт»
  • «Вечные»
  • «Ночь страха»
  • «Фоллаут»
  • «Игра престолов»
  • «Мир дикого Запада»
  • «Сражённый молнией»

Информация для зрителей

Концерт длится 1 час 45 минут и включает антракт. Рекомендуемый возраст для посещения — 6 лет и старше.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и окунуться в атмосферу ваших любимых фильмов!

Купить билет на концерт Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади

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Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 800 ₽

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