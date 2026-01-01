Великие саундтреки нашего времени. Уильямс. Джавади

Музыкальные шедевры кино в Колизее

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, в программе которого звучат лучшие композиции из знаменитых фильмов и сериалов. Это особенное событие порадует любителей музыки и кино.

Звучание известных мелодий

В концерте вы услышите музыку к фильмам Джона Уильямса, который является одним из самых известных композиторов в мире кино. Включенные в программу композиции из:

«Гарри Поттер и философский камень»

«Один дома»

«Звёздные войны»

«Парк юрского периода»

«Челюсти»

«Список Шиндлера»

«Супермен»

«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

«Капитан Крюк»

Музыка современных хитов

Также в программе звучат знаменитые произведения Рамина Джавади, которые стали знаковыми для современной киноиндустрии и телевидения. Слушатели смогут насладиться музыкой из:

«Железный человек»

«Тихоокеанский рубеж»

«Варкрафт»

«Вечные»

«Ночь страха»

«Фоллаут»

«Игра престолов»

«Мир дикого Запада»

«Сражённый молнией»

Информация для зрителей

Концерт длится 1 час 45 минут и включает антракт. Рекомендуемый возраст для посещения — 6 лет и старше.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и окунуться в атмосферу ваших любимых фильмов!