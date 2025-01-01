Великие саундтреки нашего времени: Ханс Циммер и Джон Уильямс

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, который позволит погрузиться в мир культовых музыкальных произведений от двух величайших композиторов нашего времени — Ханса Циммера и Джона Уильямса.
В программе прозвучат знаменитые саундтреки к известным кинофильмам:
Саундтреки Циммера и Уильямса представляют собой уникальный сплав классической музыки, поп- и рок-культуры, джаза и национальных мотивов. Их музыка не только служит фоном к кинокартинам, но и создает незабываемую атмосферу, которая надолго остается в памяти зрителей.
Как заметил Ханс Циммер в одном из интервью: «Мой секрет, если это вообще секрет, заключается в том, что я люблю писать музыку». Это искреннее отношение к своему делу объясняет, почему их произведения находят отклик в сердцах людей по всему миру.
Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, чтобы не упустить шанс насладиться великолепной музыкой.
Возрастное ограничение: 6+.