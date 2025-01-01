Великие саундтреки нашего времени: Ханс Циммер и Джон Уильямс

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, который позволит погрузиться в мир культовых музыкальных произведений от двух величайших композиторов нашего времени — Ханса Циммера и Джона Уильямса.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые саундтреки к известным кинофильмам:

Джон Уильямс: «Один дома» «Гарри Поттер» «Инопланетянин» «Звёздные войны» «Парк Юрского периода» «Челюсти» «Список Шиндлера» «Супермен» «Индиана Джонс» «Скрипач на крыше»

Ханс Циммер: «Гладиатор» «Король Лев» «Интерстеллар» «Пираты Карибского моря» «Шерлок Холмс» «Последний самурай» «Код да Винчи» «Начало» «Ангелы и демоны» «Звонок»



Музыка, написанная с любовью

Саундтреки Циммера и Уильямса представляют собой уникальный сплав классической музыки, поп- и рок-культуры, джаза и национальных мотивов. Их музыка не только служит фоном к кинокартинам, но и создает незабываемую атмосферу, которая надолго остается в памяти зрителей.

Как заметил Ханс Циммер в одном из интервью: «Мой секрет, если это вообще секрет, заключается в том, что я люблю писать музыку». Это искреннее отношение к своему делу объясняет, почему их произведения находят отклик в сердцах людей по всему миру.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, чтобы не упустить шанс насладиться великолепной музыкой.

Возрастное ограничение: 6+.