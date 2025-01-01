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Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс
Киноафиша Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс

Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Великие саундтреки нашего времени: Ханс Циммер и Джон Уильямс

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Игоря Пономаренко приглашает вас на незабываемый концерт, который позволит погрузиться в мир культовых музыкальных произведений от двух величайших композиторов нашего времени — Ханса Циммера и Джона Уильямса.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые саундтреки к известным кинофильмам:

  • Джон Уильямс:
    • «Один дома»
    • «Гарри Поттер»
    • «Инопланетянин»
    • «Звёздные войны»
    • «Парк Юрского периода»
    • «Челюсти»
    • «Список Шиндлера»
    • «Супермен»
    • «Индиана Джонс»
    • «Скрипач на крыше»
  • Ханс Циммер:
    • «Гладиатор»
    • «Король Лев»
    • «Интерстеллар»
    • «Пираты Карибского моря»
    • «Шерлок Холмс»
    • «Последний самурай»
    • «Код да Винчи»
    • «Начало»
    • «Ангелы и демоны»
    • «Звонок»

Музыка, написанная с любовью

Саундтреки Циммера и Уильямса представляют собой уникальный сплав классической музыки, поп- и рок-культуры, джаза и национальных мотивов. Их музыка не только служит фоном к кинокартинам, но и создает незабываемую атмосферу, которая надолго остается в памяти зрителей.

Как заметил Ханс Циммер в одном из интервью: «Мой секрет, если это вообще секрет, заключается в том, что я люблю писать музыку». Это искреннее отношение к своему делу объясняет, почему их произведения находят отклик в сердцах людей по всему миру.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуем заранее позаботиться о покупке билетов, чтобы не упустить шанс насладиться великолепной музыкой.

Возрастное ограничение: 6+.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс Великие саундтреки нашего времени. Ханс Циммер и Джон Уильямс

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