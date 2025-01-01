Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Великие русские концерты. Солист В. Мягкова
Билеты от 700₽
Киноафиша Великие русские концерты. Солист В. Мягкова

Великие русские концерты. Солист В. Мягкова

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Два фортепианных концерта Дмитрия Шостаковича

Два фортепианных концерта Дмитрия Шостаковича – бесспорные шедевры мировой классики, хотя и уступают в популярности скрипичным и виолончельным концертам гениального русского композитора. В блистательном исполнении пианистки Варвары Мягковой оба концерта предстанут во всем богатстве красок нового музыкального языка XX века.

Эти сочинения можно отнести к наиболее жизнерадостным произведениям композитора, однако, есть и ключевые отличия между ними.

Первый концерт: прорыв в музыкальном модернизме

Первый концерт, написанный в 1933 году, стал прорывом молодого композитора и знаменовал его вступление в эру музыкального модернизма. Он переливается миллионами красок, будто персидский ковер. При создании этого концерта Шостакович процитировал множество своих предшественников: от Баха и Бетховена до Малера.

Второй концерт: традиции и семейные связи

Второй концерт, написанный в 1957 году, более традиционен. Шостакович создал эту музыку для своего сына Максима, который исполнил ее на вступительных экзаменах в Консерваторию.

Исполнитель и дирижер

Солировать в фортепианныхConcertах будет лауреат Международного конкурса в Андорре Варвара Мягкова. Ее пианизм, полный озарения, "стремительный, летящий, самозабвенный", высоко оценили как коллеги по цеху, так и обычные любители музыки. "Если не бояться высоких слов, музыка – образ Божий на земле", – говорит Варвара Мягкова.

За пультом оркестра "Академия Русской Музыки" выступит выпускник Московской консерватории Иван Никифорчин, который с 2017 года является ассистентом главного дирижера и хормейстером Государственной академической симфонической капеллы России под управлением В. Полянского. С 2020 года он дирижирует Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под управлением А. Сладковского. Никифорчин – участник мастер-классов таких мэтров как Ю. Темирканов и В. Петренко, а также обладатель престижной Международной премии им. Бориса Чайковского (2019).

В марте 2021 года он дебютировал в Большом театре в качестве приглашенного дирижера в опере В.А. Моцарта "Дон Жуан".

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 30 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Великие русские концерты. Солист В. Мягкова

Помощь с билетами
Март
19 марта четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Великие русские концерты. Солист В. Мягкова

В ближайшие дни

Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
12 октября в 18:00 Wino Bar
от 590 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18 декабря в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Цветы
18+
Поп Рок
Цветы
6 декабря в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше