Великие русские концерты. Солист В. Мягкова

Два фортепианных концерта Дмитрия Шостаковича

Два фортепианных концерта Дмитрия Шостаковича – бесспорные шедевры мировой классики, хотя и уступают в популярности скрипичным и виолончельным концертам гениального русского композитора. В блистательном исполнении пианистки Варвары Мягковой оба концерта предстанут во всем богатстве красок нового музыкального языка XX века.

Эти сочинения можно отнести к наиболее жизнерадостным произведениям композитора, однако, есть и ключевые отличия между ними.

Первый концерт: прорыв в музыкальном модернизме

Первый концерт, написанный в 1933 году, стал прорывом молодого композитора и знаменовал его вступление в эру музыкального модернизма. Он переливается миллионами красок, будто персидский ковер. При создании этого концерта Шостакович процитировал множество своих предшественников: от Баха и Бетховена до Малера.

Второй концерт: традиции и семейные связи

Второй концерт, написанный в 1957 году, более традиционен. Шостакович создал эту музыку для своего сына Максима, который исполнил ее на вступительных экзаменах в Консерваторию.

Исполнитель и дирижер

Солировать в фортепианныхConcertах будет лауреат Международного конкурса в Андорре Варвара Мягкова. Ее пианизм, полный озарения, "стремительный, летящий, самозабвенный", высоко оценили как коллеги по цеху, так и обычные любители музыки. "Если не бояться высоких слов, музыка – образ Божий на земле", – говорит Варвара Мягкова.

За пультом оркестра "Академия Русской Музыки" выступит выпускник Московской консерватории Иван Никифорчин, который с 2017 года является ассистентом главного дирижера и хормейстером Государственной академической симфонической капеллы России под управлением В. Полянского. С 2020 года он дирижирует Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана под управлением А. Сладковского. Никифорчин – участник мастер-классов таких мэтров как Ю. Темирканов и В. Петренко, а также обладатель престижной Международной премии им. Бориса Чайковского (2019).

В марте 2021 года он дебютировал в Большом театре в качестве приглашенного дирижера в опере В.А. Моцарта "Дон Жуан".

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 30 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.