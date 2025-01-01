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Великие рапсодии. Лист. Рахманинов. Гершвин
Билеты от 800₽
Киноафиша Великие рапсодии. Лист. Рахманинов. Гершвин

Великие рапсодии. Лист. Рахманинов. Гершвин

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт «Великие рапсодии» с Большим симфоническим оркестром

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского приглашает вас на увлекательный концерт «Великие рапсодии», который состоится под руководством Народного артиста СССР Владимира Федосеева. Главный дирижер — Арсентий Ткаченко, а дирижером выступит Иван Никифорчин. В качестве солиста на фортепиано выступит талантливый Филипп Копачевский.

Программа вечера

  • Ф. Лист | Венгерская рапсодия № 2 (оркестровка К. Мюллера)
  • Дж. Гершвин | Рапсодия в стиле блюз
  • С. Рахманинов | Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
  • П. Чайковский | «Ромео и Джульетта»

О произведениях

Когда речь заходит о рапсодиях, трудно не вспомнить о знаменитых 12 рапсодиях Ференца Листа, и особенно о Венгерской рапсодии № 2, которая является первой завершенной в цикле. Это произведение откроет концерт в оркестровке Карла Мюллера, и его исполнит наш оркестр.

Далее на сцену выйдет Рапсодия в стиле блюз Джорджа Гершвина — шедевр, который уже почти сто лет не теряет своей популярности. Премьера этого произведения в 1924 году стала знаковым событием, на котором присутствовали такие величины, как Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский. Филипп Копачевский, лауреат нескольких международных конкурсов, исполнит эту рапсодию с БСО им. Чайковского.

Второе отделение концерта откроется Рапсодией на тему Паганини Сергея Рахманинова. Интересно, что это произведение было создано спустя десять лет после премьеры рапсодии Гершвина, и дирижером на ней также выступил Леопольд Стоковский.

Завершение вечера

Концерт завершится увертюрой-фантазией «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского, в исполнении нашего оркестра, который в осень 2025 года отметит свое 95-летие. Не упустите возможность насладиться этой выдающейся программой и погрузиться в мир великой музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Великие рапсодии. Лист. Рахманинов. Гершвин Великие рапсодии. Лист. Рахманинов. Гершвин

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