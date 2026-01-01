Великие песни Великой войны
12+
О концерте

Концерт «Великие песни Великой войны» в концертном зале филармонии

Концертный зал им. А.М. Каца в Новосибирске приглашает вас на традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. В программе выступает симфонический оркестр и ведущие солисты, которые подарят зрителям незабываемые мелодии военных лет.

Музыкальная программа

В концерте прозвучат легендарные композиции, такие как:

  • «Священная война»
  • «День Победы»
  • «Катюша»
  • «Темная ночь»

Каждое произведение наполнено глубокими эмоциями и исторической значимостью, что делает это событие особенно трогательным.

Почему стоит посетить

Концерт «Великие песни Великой войны» - это не просто музыкальное мероприятие, а возможность вспомнить и отдать дань уважения героям, которые защищали нашу страну. Песня в такие моменты становится символом мужества, стойкости и надежды.

Присоединяйтесь к этому важному событию и станьте частью музыкальной памяти нашего народа. Не упустите шанс насладиться великими мелодиями в исполнении профессиональных музыкантов!

Май
8 мая пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

