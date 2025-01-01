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Великие кинохиты
Билеты от 1750₽
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Великие кинохиты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Знаменитые саундтреки из оскароносных кинолент в тропической оранжерее ВДНХ

В тропической оранжерее ВДНХ — яркое музыкальное событие, которое перенесёт вас в мир культовых фильмов-лауреатов премии «Оскар»! В программе: мелодии из таких фильмов, как «Гарри Поттер», «Барби», «Оппенгеймер», «Один дома», «Звёздные войны», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера», «Индиана Джонс», а также многие другие. Все произведения будут исполнены в виртуозном исполнении HighTime Orchestra.

Энергия и магия музыки

Мощные авторские аранжировки, энергия оркестра и романтичная атмосфера настоящих джунглей создадут невероятное погружение в любимые киновселенные. Вы почувствуете себя главным героем и получите уникальные эмоции от этого эпичного концерта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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