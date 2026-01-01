Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творениям двух выдающихся композиторов современности — Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе. Это мероприятие состоится в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, известном своей потрясающей акустикой и атмосферой.
На концерте будут исполнены знаковые произведения обоих мастеров, соединивших элементы этномузыки, рока и эмбиента. Это событие будет интересно всем любителям классической и инструментальной музыки, зрителям старше 6 лет.
На сцене выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и хор капеллы России имени А.А. Юрлова под управлением выдающегося итальянского дирижера Алессандро Дагостини. В качестве солиста на органе выступит Эдженио Фаджиани из Сикстинской капеллы Ватикана.
Концерт разделён на два отделения:
Гигантские видеопроекции фрагментов из фильмов и гипнотические мелодии создадут незабываемую атмосферу, способную оставить глубокий след в сердцах зрителей. Не упустите возможность услышать творения двух гениев музыкального мира в одном концерте!