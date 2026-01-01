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Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе
Билеты от 1400₽
Киноафиша Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

6+
Возраст 6+
Билеты от 1400₽

О концерте

Концерт неоклассиков Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творениям двух выдающихся композиторов современности — Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе. Это мероприятие состоится в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, известном своей потрясающей акустикой и атмосферой.

На концерте будут исполнены знаковые произведения обоих мастеров, соединивших элементы этномузыки, рока и эмбиента. Это событие будет интересно всем любителям классической и инструментальной музыки, зрителям старше 6 лет.

Участники концерта

На сцене выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и хор капеллы России имени А.А. Юрлова под управлением выдающегося итальянского дирижера Алессандро Дагостини. В качестве солиста на органе выступит Эдженио Фаджиани из Сикстинской капеллы Ватикана.

Программа концерта

Концерт разделён на два отделения:

1 отделение — Великие хиты Людовико Эйнауди

  • Experience — Из фильма «Самба»
  • Una Mattina — Из фильма «1+1»
  • Nuvole Bianche (Белые облака) — Из фильма «Это — Англия»
  • Divenire — Из фильма «Принцесса Монако»
  • Primavera — Из фильма «Неприкасаемые»
  • Fly — Из фильма «1+1»
  • Nightbook — Из фильма «Неприкасаемые»

2 отделение — Великие хиты Эннио Морриконе

  • «Nella fantasia» (В моих фантазиях) — из фильма «Миссия»
  • 2 темы из фильма «Профессионал»
  • Chi Mai
  • Le vent, le cri
  • Музыка из фильма «Хороший, плохой, злой»
  • Тема из фильма «Однажды на Диком Западе»
  • Сюита из фильма «Однажды в Америке»

Гигантские видеопроекции фрагментов из фильмов и гипнотические мелодии создадут незабываемую атмосферу, способную оставить глубокий след в сердцах зрителей. Не упустите возможность услышать творения двух гениев музыкального мира в одном концерте!

Купить билет на концерт Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

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