Великие хиты Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

Концерт неоклассиков Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творениям двух выдающихся композиторов современности — Людовико Эйнауди и Эннио Морриконе. Это мероприятие состоится в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, известном своей потрясающей акустикой и атмосферой.

На концерте будут исполнены знаковые произведения обоих мастеров, соединивших элементы этномузыки, рока и эмбиента. Это событие будет интересно всем любителям классической и инструментальной музыки, зрителям старше 6 лет.

Участники концерта

На сцене выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и хор капеллы России имени А.А. Юрлова под управлением выдающегося итальянского дирижера Алессандро Дагостини. В качестве солиста на органе выступит Эдженио Фаджиани из Сикстинской капеллы Ватикана.

Программа концерта

Концерт разделён на два отделения:

1 отделение — Великие хиты Людовико Эйнауди

Experience — Из фильма «Самба»

Una Mattina — Из фильма «1+1»

Nuvole Bianche (Белые облака) — Из фильма «Это — Англия»

Divenire — Из фильма «Принцесса Монако»

Primavera — Из фильма «Неприкасаемые»

Fly — Из фильма «1+1»

Nightbook — Из фильма «Неприкасаемые»

2 отделение — Великие хиты Эннио Морриконе

«Nella fantasia» (В моих фантазиях) — из фильма «Миссия»

2 темы из фильма «Профессионал»

Chi Mai

Le vent, le cri

Музыка из фильма «Хороший, плохой, злой»

Тема из фильма «Однажды на Диком Западе»

Сюита из фильма «Однажды в Америке»

Гигантские видеопроекции фрагментов из фильмов и гипнотические мелодии создадут незабываемую атмосферу, способную оставить глубокий след в сердцах зрителей. Не упустите возможность услышать творения двух гениев музыкального мира в одном концерте!