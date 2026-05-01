Великие хиты и 3000 свечей. Lumisfera

Концерт Lumisfera: Великие хиты и 3000 свечей

В ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону пройдет концерт проекта Lumisfera. Этот проект стал известен благодаря масштабным концертам при свечах, которые стали настоящими событиями в мире музыки, привлекая более 500 000 зрителей, включая именитых деятелей культуры. На концерте звучат авторские аранжировки популярных мелодий и саундтреков, таких как «Una Mattina» Людовико Эйнауди и вальс из фильма «Амели» Яна Тирсена.

Каждое выступление Lumisfera — это целостный эмоциональный опыт. Концерт подразумевает дресс-код и наличие профессионального фотографа, что создает уникальную атмосферу, которую сложно запланировать. Это событие точно понравится тем, кто ценит живую музыку и атмосферные аранжировки.

Путь к успеху

Lumisfera — лидер среди концертов при свечах в России. За 2,5 года было проведено более 400 концертов в более чем 40 городах, и каждый из них зарекомендовал себя как высококачественное культурное событие. Среди зрителей были такие знаменитости, как Константин Хабенский и Ирина Хакамада.

Программа концерта

Одна из самых популярных программ Lumisfera — «Великие хиты и 3000 свечей». Здесь вы сможете насладиться лиричными мелодиями Людовико Эйнауди и Яна Тирсена, а также эпичными симфоническими произведениями Ханса Циммера и Антонио Вивальди. Это вечер, где можно расслабиться и насладиться волшебством живой музыки, когда мелодии словно взрываются волнами восторга, заставляя сердце биться чаще.

Зрители смогут услышать узнаваемые композиции в авторских аранжировках, которые запомнятся надолго. Концерт станет отличной возможностью провести время с близкими, подарив им радость и счастливые совместные воспоминания.

Исполнители и программы

Основной состав оркестра Lumisfera представит следующие произведения:

Людовико Эйнауди — Una Mattina

Ханс Циммер — Главная тема из к/ф «Ангелы и демоны»

Ян Тирсен — Вальс из к/ф «Амели»

Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»

Ханс Циммер — Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор»)

Рамин Джавади — Главная тема из сериала «Игра престолов»

Ирума — River Flows in You

Ёсики Хаяси — Forever Love

Анна Герман — «Город влюбленных»

Также будут звучать другие мировые хиты и знаменитые саундтреки, которые сделают этот вечер незабываемым.