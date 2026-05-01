Великие хиты и 3000 свечей. Lumisfera

В ДК «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону пройдет концерт проекта Lumisfera. Этот проект стал известен благодаря масштабным концертам при свечах, которые стали настоящими событиями в мире музыки, привлекая более 500 000 зрителей, включая именитых деятелей культуры. На концерте звучат авторские аранжировки популярных мелодий и саундтреков, таких как «Una Mattina» Людовико Эйнауди и вальс из фильма «Амели» Яна Тирсена.
Каждое выступление Lumisfera — это целостный эмоциональный опыт. Концерт подразумевает дресс-код и наличие профессионального фотографа, что создает уникальную атмосферу, которую сложно запланировать. Это событие точно понравится тем, кто ценит живую музыку и атмосферные аранжировки.
Lumisfera — лидер среди концертов при свечах в России. За 2,5 года было проведено более 400 концертов в более чем 40 городах, и каждый из них зарекомендовал себя как высококачественное культурное событие. Среди зрителей были такие знаменитости, как Константин Хабенский и Ирина Хакамада.
Одна из самых популярных программ Lumisfera — «Великие хиты и 3000 свечей». Здесь вы сможете насладиться лиричными мелодиями Людовико Эйнауди и Яна Тирсена, а также эпичными симфоническими произведениями Ханса Циммера и Антонио Вивальди. Это вечер, где можно расслабиться и насладиться волшебством живой музыки, когда мелодии словно взрываются волнами восторга, заставляя сердце биться чаще.
Зрители смогут услышать узнаваемые композиции в авторских аранжировках, которые запомнятся надолго. Концерт станет отличной возможностью провести время с близкими, подарив им радость и счастливые совместные воспоминания.
Основной состав оркестра Lumisfera представит следующие произведения:
Также будут звучать другие мировые хиты и знаменитые саундтреки, которые сделают этот вечер незабываемым.