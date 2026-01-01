Скоро в прокате «Пропасть» 1
Великие хиты и 3000 свечей. Lumisfera
Великие хиты и 3000 свечей. Lumisfera

6+
О концерте

Возвращение Lumisfera в Краснодар

Проект Lumisfera, уже зарекомендовавший себя как лидер индустрии концертов при свечах в России, возвращается в Краснодар с новой программой «Великие хиты и 3000 свечей». За 2,5 года своего существования Lumisfera провела более 400 концертов в более чем 40 городах, привлекая более 500 000 зрителей, среди которых были Константин Хабенский, Ирина Хакамада и Екатерина Шпица.

Lumisfera символизирует качество и высокий уровень исполнения. В концертах используются 3000 свечей, что создает уникальную атмосферу, а харизматичные исполнители радуют зрителей авторскими аранжировками любимых мелодий. Каждое событие дополняет фотозона с профессиональным фотографом, продуманный дресс-код и внимательный конферанс.

Музыка, которая трогает за душу

Вечер станет настоящим музыкальным открытием благодаря известным композициям, которые легко узнать с первых нот. В программе можно услышать лиричные мелодии Людовико Эйнауди и Яна Тирсена, а также мощные симфонические произведения Ханса Циммера и Антонио Вивальди. Зрителей ждут волны восторга, способные заставить сердце биться чаще.

Важно отметить, что Lumisfera создает идеальные условия для совместного наслаждения музыкой. Этот вечер — прекрасная возможность разделить радость с близкими и создать незабываемые воспоминания.

Исполнители и программа

Основной состав оркестра Lumisfera исполнит:

  • Людовико Эйнауди — Una Mattina
  • Ханс Циммер — Главная тема из фильма «Ангелы и демоны»
  • Ян Тирсен — Вальс из фильма «Амели»
  • Антонио Вивальди — «Гроза» из цикла «Времена года»
  • Ханс Циммер — Now We Are Free (из фильма «Гладиатор»)
  • Рамин Джавади — Главная тема из сериала «Игра престолов»
  • Ирума — River Flows in You
  • Ёсики Хаяси — Forever Love
  • Анна Герман — «Город влюбленных»

И многие другие мировые хиты.

Концерт Lumisfera в Краснодарской филармонии имени Пономаренко — это отличный способ насладиться живой музыкой и создать особенные моменты вместе с теми, кого вы любите.

В других городах
Июнь
5 июня пятница
20:00
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
от 3000 ₽

