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Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема
Билеты от 700₽
Киноафиша Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема

Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Джазовые хиты от оркестра имени О. Лундстрема

В Доме музыки состоится выступление знаменитого оркестра имени О. Лундстрема. Коллектив исполнит известные хиты из репертуара легендарных биг-бэндов, таких как Дюк Эллингтон, Гленн Миллер, Каунт Бейси, Бенни Гудмен и Тэд Джонс. Это уникальное событие привлечет поклонников джаза и ценителей высокого исполнительского мастерства.

История оркестра

Оркестр был основан в 1934 году в Харбине 18-летним Олегом Лундстремом и его друзьями. Вскоре они переехали в Шанхай, а в 1947 году смогли вернуться в СССР, где джаз долгое время оставался под запретом. Лишь в 1956 году, после создания концертно-эстрадного оркестра под руководством Лундстрема, джаз снова обрел признание.

Современный репертуар

Сегодня в репертуаре оркестра находятся программы, отражающие «золотую эру» джаза, авторские композиции отечественных композиторов и прекрасно аранжированные произведения. Высокое качество исполнения достигается благодаря принципам, заложенным Олегом Лундстремом, который считал, что настоящие звезды возникают внутри оркестра.

Кредо музыкантов

Борис Фрумкин, один из музыкантов оркестра, говорит: «Мы живем, постоянно сверяя наше оркестровое время по лундстремовским часам. Мы верны джазу и стремимся сделать его важным компонентом духовной жизни человека». Это кредо остается актуальным и по сей день, подтверждая исключительное мастерство каждого музыканта.

Купить билет на концерт Великие хиты джаза. Оркестр имени О. Лундстрема

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Сентябрь
17 сентября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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