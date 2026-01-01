Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Великая степь: идеи евразийства сквозь призму археологии
Киноафиша Великая степь: идеи евразийства сквозь призму археологии

Великая степь: идеи евразийства сквозь призму археологии

0+
Возраст 0+

О выставке

Археология и историко-культурное наследие. Лекция Петра Амзаракова

Приглашаем вас на лекцию археолога Петра Амзаракова, директора Научно-производственного объединения «Археология и историко-культурная экспертиза». Во время лекции будет раскрыта тема евразийства через призму археологических находок.

Актуальность темы становится отчасти очевидной в свете современных исследований, которые позволяют по-новому взглянуть на наши корни и культурное наследие. Петр Амзараков поделится своими находками и уникальными открытиями, которые помогут понять взаимосвязанность культур на территории Европы и Азии.

Лекция обещает быть не только познавательной, но и интерактивной. Зрителям предоставится возможность задать вопросы и поучаствовать в обсуждении. Это шанс для всех интересующихся историей и культурой погрузиться в увлекательный мир археологии.

Не упустите возможность увидеть интереснейший взгляд на наше общее прошлое, который может изменить ваше представление о истории евразийского пространства.

Купить билет на выставка Великая степь: идеи евразийства сквозь призму археологии

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
13:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 300 ₽

В ближайшие дни

Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
22 мая в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Романовы
0+
Исторические выставки Интерактивный
Романовы
30 апреля в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Рюриковичи
0+
Исторические выставки Интерактивный
Рюриковичи
27 мая в 14:30 Исторический парк «Россия — моя история»
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше