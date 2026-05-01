Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Великая музыка на органе: ночной концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Великая музыка на органе: ночной концерт

Великая музыка на органе: ночной концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Виртуозная музыка для органа в исполнении Батиста-Флориана Марль-Уврара

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великих композиторов, исполняемые талантливым органистом Батистом-Флорианом Марль-Увраром. Этот артист, обладая выдающимся мастерством, является титулярным органистом парижской церкви Сент-Эсташ и одним из самых ярких представителей французской органной школы.

Музыка, охватывающая века

В программе концерта будут представлены как оригинальные сочинения для органа, так и переложения шедевров симфонической и фортепианной музыки. Зрители услышат произведения таких композиторов, как:

  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Людвиг ван Бетховен
  • Франц Шуберт
  • Сезар Франк
  • Ференц Лист
  • Сергей Рахманинов

Искусство импровизации

Особое внимание в программе уделено искусству импровизации, в котором французская школа не имеет равных. Эта часть выступления подарит зрителям уникальное музыкальное восприятие и глубокие эмоции.

Не упустите возможность насладиться мастерством Батиста-Флориана Марль-Уврара и открыть для себя великолепие органной музыки на историческом органе собора Петра и Павла.

Купить билет на концерт Великая музыка на органе: ночной концерт

Помощь с билетами
Май
30 мая суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
18+
Юмор

Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт

15 июня в 21:30 Stand Up Патрики
от 2500 ₽
Sahalin
16+
Рок

Sahalin

24 октября в 20:00 Свобода
от 1400 ₽
Соперники Бетховена. Квартет Pratum Integrum
6+
Классическая музыка

Соперники Бетховена. Квартет Pratum Integrum

22 декабря в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше