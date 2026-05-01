Великая музыка на органе: ночной концерт

Виртуозная музыка для органа в исполнении Батиста-Флориана Марль-Уврара

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великих композиторов, исполняемые талантливым органистом Батистом-Флорианом Марль-Увраром. Этот артист, обладая выдающимся мастерством, является титулярным органистом парижской церкви Сент-Эсташ и одним из самых ярких представителей французской органной школы.

Музыка, охватывающая века

В программе концерта будут представлены как оригинальные сочинения для органа, так и переложения шедевров симфонической и фортепианной музыки. Зрители услышат произведения таких композиторов, как:

Вольфганг Амадей Моцарт

Людвиг ван Бетховен

Франц Шуберт

Сезар Франк

Ференц Лист

Сергей Рахманинов

Искусство импровизации

Особое внимание в программе уделено искусству импровизации, в котором французская школа не имеет равных. Эта часть выступления подарит зрителям уникальное музыкальное восприятие и глубокие эмоции.

Не упустите возможность насладиться мастерством Батиста-Флориана Марль-Уврара и открыть для себя великолепие органной музыки на историческом органе собора Петра и Павла.