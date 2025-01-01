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Великая княгиня Е. Ф. Романова (Возвращение)
Билеты от 800₽
Киноафиша Великая княгиня Е. Ф. Романова (Возвращение)

Спектакль Великая княгиня Е. Ф. Романова (Возвращение)

Постановка
Глас 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль о святой княгине Елизавете

Православная Церковь причислила великую княгиню Елизавету Феодоровну Романову к лику святых. Ее история, как и история Государства Российского, вызывает глубокий интерес, особенно в свете того, что подлинные события часто скрыты от общественности. Этот спектакль поможет зрителям увидеть настоящую историю Царственных особ, таких как Государь Николай Александрович и его близкие.

Неискаженная правда

Спектакль основан на тщательно отобранных документах и свидетельствах, которые долгое время оставались в тени. Режиссеры РДТ «Глас» сделали уникальную сценическую версию, которая показывает не только жизнь святой княгини, но и её влияние на Российскую историю.

Любовь и почитание

Елизавета Феодоровна, хотя и не была русской по крови, завоевала сердца многих россиян. Её жизнь и деяния стали источником вдохновения для писателей и кинематографистов. Спектакль обещает не только рассказать о её жизни, но и погружает зрителей в атмосферу той эпохи.

Интересные факты

  • Елизавета Феодоровна была сестрой императрицы Александры Федоровны.
  • Она активно занималась благотворительной деятельностью и основала несколько больниц в России.
  • После революции 1917 года великая княгиня была арестована и впоследствии убита, что сделало её мученицей в глазах народа.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в историю, которая оставила свой след в сердцах многих поколений!

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Лариса Хорошилова
Татьяна Белевич
Анжела Бакурова
Анна Хапкина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Великая княгиня Е. Ф. Романова (Возвращение)

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