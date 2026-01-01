Великая дружба: Мясковский и Прокофьев

Музыкальный вечер, посвященный творчеству композиторов

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвящённый творчеству двух выдающихся композиторов — Н. Я. Мясковского и С. С. Прокофьева. В программе прозвучат их знаменитые струнные квартеты:

Н. Я. Мясковский. Струнный квартет № 13

С. С. Прокофьев. Струнный квартет № 1

Исполнители:

Михаил Бондарев (скрипка)

Екатерина Белисова (скрипка)

Алексей Попов (альт)

Игорь Клыков (виолончель)

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и прикоснуться к наследию двух великих мастеров.

Экскурсия по Дому Кочневой

Кроме концерта, в 18:00 вы сможете посетить экскурсию по Дому Кочневой. Это замечательная возможность узнать больше о культурной среде, в которой творили Мясковский и Прокофьев.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!