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Великая дружба: Мясковский и Прокофьев
Киноафиша Великая дружба: Мясковский и Прокофьев

Великая дружба: Мясковский и Прокофьев

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер, посвященный творчеству композиторов

Приглашаем вас на музыкальный вечер, посвящённый творчеству двух выдающихся композиторов — Н. Я. Мясковского и С. С. Прокофьева. В программе прозвучат их знаменитые струнные квартеты:

  • Н. Я. Мясковский. Струнный квартет № 13
  • С. С. Прокофьев. Струнный квартет № 1

Исполнители:

  • Михаил Бондарев (скрипка)
  • Екатерина Белисова (скрипка)
  • Алексей Попов (альт)
  • Игорь Клыков (виолончель)

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Это отличная возможность не только насладиться живой музыкой, но и прикоснуться к наследию двух великих мастеров.

Экскурсия по Дому Кочневой

Кроме концерта, в 18:00 вы сможете посетить экскурсию по Дому Кочневой. Это замечательная возможность узнать больше о культурной среде, в которой творили Мясковский и Прокофьев.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Великая дружба: Мясковский и Прокофьев

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В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
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