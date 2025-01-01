Опера Сергея Прокофьева «Великан» для детей на сцене Мариинского театра

Опера Сергея Прокофьева, написанная в детстве, представляет собой уникальное произведение, которое позволяет заглянуть в мир раннего творчества великого композитора. Вдохновленный музыкой, маленький Сережа Прокофьев уже в шесть лет начал сочинять свои первые мелодии, среди которых был «Индийский галоп». Его мама, Мария Григорьевна, с заботой переносила эти музыкальные эксперименты на нотную бумагу.

Юные годы и музыкальное развитие

Сергей Алексеевич Прокофьев, отец композитора, служил управляющим в крупном имении в украинском селе Сонцовка. Именно там, в окружении живописных пейзажей, и началось музыкальное развитие Сережи. В своих воспоминаниях он отмечал: «К моему музыкальному развитию мать относилась с большим вниманием и осторожностью. Главное, поддержать в ребенке интерес к музыке и, сохрани Бог, не оттолкнуть его скучной зубрежкой».

Первые оперные впечатления

В 1900 году Сережа впервые отправился в Москву, где увидел оперу «Фауст». Вальс и марш, которые он слышал от матери, стали для него знакомыми мелодиями. Возвращение в Сонцовку стало поворотным моментом: маленький композитор решил создать свою оперу, вдохновленный театральными играми со сверстниками.

Создание «Великана»

Опера, написанная девятилетним Сережей, рассказывает историю о грозном Великане и двух храбрых молодцах, которые защищают от него девицу Устинью. Хотя текст и музыка юного композитора были наивными, они уже содержали искреннюю фантазию и дар художника, способного создавать яркие образы персонажей. «Предварительно мать села рядом со мной к роялю и проглядела манускрипт, выправив то, что было явно нелепо», — вспоминал Сергей Сергеевич.

Возрождение оперы

Клавир «Великана» был восстановлен в начале 90-х годов XX века Сергеем Сапожниковым. Он использовал сохранившиеся 12 страниц автографа и нотные примеры, чтобы вернуть к жизни это раннее произведение великого композитора. Опера была переплетена в красное с золотом и носила название «Великан», опера в 3-х действиях сочинения Сереженьки Прокофьева.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную оперу, которая погружает в мир детской фантазии и музыкального гения сержанта Прокофьева.