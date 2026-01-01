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Величие России! Алатырь
Киноафиша Величие России! Алатырь

Спектакль Величие России! Алатырь

6+
Режиссер Николай Ерохин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Мифы, легенды и историческое наследие

Чудо-камень из семи частей: волшебство и магия

В основу сюжета постановки легли легенды о «чудо-камне» из семи частей. Каждый из этих осколков имеет свое уникальное название и предназначение. По преданиям, Алатырь – могущественный знак силы и покровительства, защищающий от зловещих умыслов и поступков.

Магия и нравственные идеалы

Зритель попадает в захватывающую историю, где реальность пересекается с миром сказаний и мифов, а магия национальных обрядов раскрывает суть нравственных идеалов русского народа.

Феерия костюмов, музыки и хореографии

«Фееричное сочетание костюмов, музыки и хореографии призвано вызвать гордость за славное прошлое России и подчеркнуть важность сохранения исторического наследия народа».

Фотографии

Величие России! Алатырь Величие России! Алатырь Величие России! Алатырь Величие России! Алатырь Величие России! Алатырь Величие России! Алатырь
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