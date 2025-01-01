Меню
Величие эпохи Барокко
Величие эпохи Барокко

Величие эпохи Барокко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Величие эпохи барокко. Концерт в органном зале Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – спектакль «Величие эпохи барокко». Полное погружение в атмосферу барочной музыки обещает удивительное путешествие в мир гармонии и красоты.

Исполнители

  • Камерный оркестр B-A-C-H – профессиональный коллектив, известный своим мастерством и инновационным подходом к классической музыке.
  • Николай Усенко – дирижёр, который ориентирован на создание яркой, запоминающейся интерпретации произведений барокко.

Что вас ожидает

В программе – произведения известных композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Филипп Телеман и Антонио Вивальди. Зрители смогут насладиться звучанием музыки, которая до сих пор вдохновляет и волнует сердца людей.

Интересные факты

  • Эпоха барокко охватывает период с конца XVI века до начала XVIII века и характеризуется яркими контрастами в музыке, архитектуре и живописи.
  • Музыка барокко часто использовала сложные полифонические структуры, которые создавали уникальную звуковую палитру.

Не упустите возможность стать частью этого великолепного музыкального опыта. Ждем вас на спектакле!

Расписание

В других городах

Пермь, 4 апреля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 750 ₽

