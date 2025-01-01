Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Величайшие саундтреки и 3000 свечей
Киноафиша Величайшие саундтреки и 3000 свечей

Величайшие саундтреки и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир кино с Lumisfera. Концерт в Краснодаре

Возможно, это тоже ваша мечта? Побыть героем приключений, где наградой за все усилия станет, конечно, красивая вечная любовь. Забудьте на время о повседневной суете и позвольте себе роскошь полного погружения в романтический мир кино, где главные герои — это вы.

Это не просто концерт — это путешествие в мир грез, где каждый почувствует себя героем любимого фильма. Виртуозный оркестр и солисты исполнят легендарные мелодии: от нежных лирических композиций до захватывающих дух саундтреков к блокбастерам.

Музыкальные шедевры

Почувствуйте себя частью великого кино: слышите ли вы шёпот океана в мелодиях Артемьева, или чувствуете космический ужас и величие в нотах Циммера? Каждая нота перенесёт вас в удивительный мир, наполненный эмоциями и переживаниями.

Событие, которое нельзя пропустить

Осталось лишь сделать шаг и устремиться навстречу большой истории, которую вы за один вечер проживете с Lumisfera. Это уникальное событие станет настоящим праздником для всех любителей кино и музыки. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:30 от 2500 ₽

Фотографии

Величайшие саундтреки и 3000 свечей Величайшие саундтреки и 3000 свечей Величайшие саундтреки и 3000 свечей Величайшие саундтреки и 3000 свечей Величайшие саундтреки и 3000 свечей

В ближайшие дни

Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром
0+
Живая музыка
Новогоднее шоу саундтреков при свечах с АСО-оркестром
20 декабря в 19:00 Центральный концертный зал
от 1590 ₽
KSB Muzic
16+
Рок Панк
KSB Muzic
10 сентября в 19:00 Кроп Arena
от 1200 ₽
Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
20 августа в 21:00 The Rock Bar
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше