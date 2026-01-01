Спектакль Велга

Велга
12+
Продолжительность 50 минут
О спектакле

Северная легенда о любви по рассказу А. Бунина в Театральном центре «Энергия»

В Театральном центре «Энергия» представлен моноспектакль по знаковому рассказу И. А. Бунина. Это история о Велге, девушке, чья любовь осталась без ответа, и её друге детства Ирвальде, влюблённом в её сестру Снеггр.

Когда вещунья Чарна предсказывает гибель Ирвальда в шторме, Велга оказывается перед трудным выбором: спасти его или позволить морю забрать его навсегда. Эта северная легенда раскрывает глубокие человеческие чувства и трагедии, связанные с любовью и жертвами.

О режиссере

Режиссёр-постановщик спектакля — Никита Грищенков, который известен своим чутким подходом к психологическим историям. Его работы всегда наполнены глубоким смыслом и пронизаны мифологическими мотивами.

Для любителей глубоких историй

Спектакль будет интересен тем, кто ценит сложные психологические сюжеты и мистические легенды. Чистота эмоций и напряжение выбора сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль о любви, которая способна спасти человеческую душу, и о море, требующем жертвы.

Апрель
2 апреля четверг
17:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

Контрольные отпечатки
18+
Драма
31 мая в 18:00 Старый дом
от 1000 ₽
Необыкновенные приключения Буратино
6+
Опера Детский
16 мая в 12:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Щелкунчик
6+
Балет
28 марта в 13:00 НОВАТ
от 1500 ₽
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Спектакли по классике литературы
