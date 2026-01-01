Спектакль Велга

Северная легенда о любви по рассказу А. Бунина в Театральном центре «Энергия»

В Театральном центре «Энергия» представлен моноспектакль по знаковому рассказу И. А. Бунина. Это история о Велге, девушке, чья любовь осталась без ответа, и её друге детства Ирвальде, влюблённом в её сестру Снеггр.

Когда вещунья Чарна предсказывает гибель Ирвальда в шторме, Велга оказывается перед трудным выбором: спасти его или позволить морю забрать его навсегда. Эта северная легенда раскрывает глубокие человеческие чувства и трагедии, связанные с любовью и жертвами.

О режиссере

Режиссёр-постановщик спектакля — Никита Грищенков, который известен своим чутким подходом к психологическим историям. Его работы всегда наполнены глубоким смыслом и пронизаны мифологическими мотивами.

Для любителей глубоких историй

Спектакль будет интересен тем, кто ценит сложные психологические сюжеты и мистические легенды. Чистота эмоций и напряжение выбора сделают вечер незабываемым.

