Проект, объединяющий три поколения артистов Театра Сатиры

Спектакль «Век сатиры или театральное безумство в сердце Москвы» посвящен насыщенной и богатой событиями истории театра Сатиры. Этот уникальный театральный проект объединяет три поколения актеров, создавая на сцене атмосферу, в которой пересекаются легенды прошлого и настоящего, мастера и их ученики. Это дань памяти великим артистам и всем, кто продолжает творить историю театра.

Творческая команда и исполнители

Проект создан Виктором Крамером, который выступил как автор, постановщик и сценограф. Хореографию и сценическое движение обеспечил Сергей Землянский, а за световую композицию отвечал Иван Виноградов. Алексей Образов разработал видеодизайн, а музыкальное оформление выполнили Софья Кругликова и Дмитрий Чувелёв. Вокальные репетиции курировала Алла Тарасова, а Наталья Александрова помогала режиссёру.

Артисты спектакля

На сцене выступят Вероника Агапова, Кирилл Анисимов, Мария Анисимова, Моряна Анттонен — Шестакова и многие другие талантливые актеры. В шоу примут участие звезды театра, такие как Ольга Кузина, Алёна Яковлева, Никита Полицеймако, Светлана Рябова, Татьяна Титова и другие, представляя различные эпохи и стили театра Сатиры.