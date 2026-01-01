Спектакль Век Каллас. Кармен-сюита

Вечер одноактного балета в музыкальном театре «Премьера»

«Век Каллас» — погружение в мир великой Дивы

Приглашаем вас насладиться изысканным одноактным балетом «Век Каллас», который погружает зрителей в жизнь и творчество легендарной оперной певицы Марии Каллас. Спектакль составлен из арий, которые стали визитной карточкой ее репертуара. Жизненный путь Каллас, ее взлеты и падения отражаются в выразительных хореографических номерах, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Интересный факт: Мария Каллас, известная как «Божественная», за свою карьеру исполнила более 40 оперных партий и оставила неизгладимый след в мире классической музыки. Ее уникальный голос и драматический талант продолжают вдохновлять артистов и зрителей по всему миру.

«Кармен-сюита» — страсти испанской оперы

Вторая часть вечера — одноактный балет «Кармен-сюита», поставленный на музыку Жоржа Бизе в оркестровке и с добавлением новых элементов Родиона Щедрина. Эта версия «Кармен» предстает в совершенно новом свете, сочетая элементы классического балета и испанского фламенко. Энергетика и экспрессия спектакля гарантируют незабываемые впечатления.

Что любопытно, Родион Щедрин написал эту сюиту специально для своей жены, легендарной балерины Майи Плисецкой, которая в 1967 году впервые исполнила главную партию на сцене Большого театра. Балет стал классическим примером того, как современные композиторы могут переосмысливать традиционные произведения искусства.

Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, который обещает незабываемые эмоции и погружение в мир великих произведений искусства.