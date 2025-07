Век имени Синатры во Дворце Белосельских-Белозерских: Музыкальное Путешествие в Эпоху Золотого Века

Программа «Век имени Синатры» — это уникальная возможность окунуться в атмосферу Америки 50-х годов. Зрители перенесутся в Нью-Йорк и Лас-Вегас, где на лучших сценах блистал легендарный Фрэнк Синатра — выдающийся киноактер и певец.

Легенда Музыкальной Культуры

20-е столетие подарило миру множество ярких имен, изменивших музыкальную культуру и индустрию. Среди них особенно выделяется Фрэнсис Альберт Синатра, который по праву считается одним из самых влиятельных и популярных артистов XX века. Его музыкальное наследие продолжает вдохновлять исполнителей и сегодня.

Факты о Фрэнке Синатре

Синатра продал более 150 миллионов записей с композициями, став иконой популярной музыки.

Он одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми.

Его «бархатный» голос стал символом целой эпохи, завораживая несколько поколений слушателей.

Знаковые Композиции

В программе будут звучать знаменитые хиты, такие как «New York, New York», «My Way» и «Fly Me to the Moon». Эти песни исполнит коллектив известных петербургских джазовых музыкантов, которые подарят зрителям незабываемые эмоции и атмосферу настоящего джаза.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия и насладиться творчеством Фрэнка Синатры в исполнении талантливых артистов!