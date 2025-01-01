Меню
Veigel
Киноафиша Veigel

Veigel

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Veigel: Концерт, который нельзя пропустить

10 апреля в Aurora Concert Hall выступит музыкальный проект Veigel. Этот артист быстро завоёвывает сердца слушателей и становится одним из самых заметных дебютов на современной российской сцене.

Звучание Veigel

Стиль Veigel сочетает современную поп-музыку, лёгкое электронное звучание и эмоциональную искренность. Каждый её трек является отражением личных переживаний, историй любви и процессов самоосознания.

Топ-чарты и популярность

Дебютный сингл Прощай занял верхние строчки топ-чартов всех стриминговых сервисов в России и СНГ. Каждый новый трек продолжает возглавлять чарты крупнейших музыкальных площадок страны, привлекая всё больше поклонников.

Для кого этот концерт?

Концерт Veigel будет особенно интересен поклонникам современной поп-музыки и электронных мелодий. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением актуальных и популярных хитов.

Не упустите шанс стать частью музыкального события, которое привлечёт внимание любителей качественной музыки!

Вейгель А

Купить билет на концерт Veigel

Апрель
10 апреля пятница
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2000 ₽

