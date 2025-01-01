Спектакль Ведьмы

Добро пожаловать в наше сказочное кабаре!

Здесь вы окунетесь в атмосферу магии и веселья, где музыка, юмор и яркие эмоции сплетаются воедино.

Ведьмы, фокусник и немного чуда

На сцене развернется необычная встреча: четыре сестры — Бастинда, Виллина, Гингема и Стелла — не виделись пятьсот лет. В этот вечер они соберутся вновь, чтобы создать самый нелепый и гротесковый ковен тысячелетия.

История о любви и семье

Это будет притягательная, магическая, смешная и трогательная история, где переплетутся любовь, ревность и семейные узы. А пять актеров подарят зрителям свою искреннюю улыбку, несмотря ни на что.

Приквел любимой сказки

Не упустите возможность увидеть предысторию знаменитой сказки о Волшебнике Изумрудного города и девочке в волшебных туфельках!