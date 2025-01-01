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Ведьмы
Билеты от 1800₽
Киноафиша Ведьмы

Спектакль Ведьмы

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в наше сказочное кабаре!

Здесь вы окунетесь в атмосферу магии и веселья, где музыка, юмор и яркие эмоции сплетаются воедино.

Ведьмы, фокусник и немного чуда

На сцене развернется необычная встреча: четыре сестры — Бастинда, Виллина, Гингема и Стелла — не виделись пятьсот лет. В этот вечер они соберутся вновь, чтобы создать самый нелепый и гротесковый ковен тысячелетия.

История о любви и семье

Это будет притягательная, магическая, смешная и трогательная история, где переплетутся любовь, ревность и семейные узы. А пять актеров подарят зрителям свою искреннюю улыбку, несмотря ни на что.

Приквел любимой сказки

Не упустите возможность увидеть предысторию знаменитой сказки о Волшебнике Изумрудного города и девочке в волшебных туфельках!

Режиссер
Александр Мишунин
В ролях
Софья Максимча
Надежда Кувшинова
Мария Кузнецова
Дарья Петрова
Арина Федосенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

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