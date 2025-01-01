Меню
Ведьмы
Киноафиша Ведьмы

Спектакль Ведьмы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мистический мюзикл «Ведьмы»

Зрителей ждёт захватывающее путешествие в мир, где реальность переплетается с магией, а вечные вопросы человеческого бытия обретают новое звучание.

Темы и содержание

«Ведьмы» — это не просто мюзикл, это глубокое исследование вечной темы борьбы личности с обществом. Постановка приглашает зрителей окунуться в водоворот человеческих судеб, где каждый выбор имеет свою цену. Страсти, соблазны, жертвенность, предательство и верность сплетаются в единое полотно, а в центре этого вихря — всепоглощающая любовь.

Сцена и магия

Симфония стихий и магии оживёт на сцене благодаря уникальному подходу создателей. Четыре первоэлемента — Огонь, Вода, Земля и Воздух — обретут сценическое воплощение, а пять видов магии создадут поистине завораживающее зрелище. Шесть неповторимых ведьм станут вашими проводниками в мир, где необъяснимое становится неотъемлемой частью повседневности.

Задумайтесь о судьбе

Приглашаем вас стать свидетелями событий, разворачивающихся в городке Zeitstadt. Каждый зритель сможет задуматься над фундаментальными вопросами: что на самом деле определяет нашу судьбу — собственный выбор или невидимые силы, управляющие миром?

Позвольте себе раствориться в атмосфере загадок и мистики, но помните: реальность всегда остаётся где-то совсем рядом.

В других городах
Октябрь
Ноябрь
31 октября пятница
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1500 ₽
1 ноября суббота
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1500 ₽

