Ведьмин дом — спектакль-вечеринка
Киноафиша Ведьмин дом — спектакль-вечеринка

Спектакль Ведьмин дом — спектакль-вечеринка

Постановка
Парнас 6+
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+

О спектакле

Волшебное приключение на Хэллоуин в «Ведьмином доме»

Окунитесь в мир магии и волшебства вместе с нашими маленькими гостями! Спектакль-игра «Ведьмин дом» — это незабываемое путешествие в таинственный мир колдовства и чудес, где каждый ребёнок станет частью захватывающего приключения.

Загадочная атмосфера

Игровая программа включает в себя не только знакомство с загадочной Ведьмой, но и театрализованные игры, которые погружают зрителей в жутковато-сказочную атмосферу Хэллоуина. Каждый участник сможет пережить увлекательные моменты и стать активным участником яркого спектакля.

Мастер-классы и конкурсы

Кроме того, юные зрители смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах и даже в конкурсе на лучший костюм! Это отличная возможность проявить свои творческие способности и получить призы.

Подарите праздник!

Не упустите шанс подарить своему ребёнку незабываемый праздник, полный волшебства и веселья! «Ведьмин дом» ждёт своих маленьких гостей для погружения в мир магии и приключений.

Полезная информация

  • Рекомендуемый возраст: 4+
  • Продолжительность спектакля: 45-55 минут
