Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ведьмак, Игра Престолов и Пираты Карибского моря. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Ведьмак, Игра Престолов и Пираты Карибского моря. HighTime Orchestra

Ведьмак, Игра Престолов и Пираты Карибского моря. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая оживляет приключения: концерт HighTime Orchestra

В тропической оранжерее ВДНХ вас ждет не просто концерт, а масштабное погружение в удивительные миры. Здесь мечи звенят о доспехи, море шумит под парусами пиратских кораблей, а за каждым поворотом скрывается новая опасность.

Виртуозное исполнение

HighTime Orchestra виртуозно оживит саундтреки из таких культовых произведений, как «Игра престолов», «Ведьмак» и «Пираты Карибского моря». Готовьтесь к мурашкам, адреналину и восторгу! Это кинематографичный взрыв эмоций, который перенесет вас в самые захватывающие моменты любимых историй.

Звуки приключений

Исполнение музыки от HighTime Orchestra можно сравнить с мечом Геральта: точное, мощное и незабываемое. Вы услышите рокот перкуссии Ланнистеров, пронзительные скрипки Каэр Морхена и бравурные виолончели капитана Джека Воробья. Все это — в уникальных аранжировках, которые превратят зал в эпицентр приключений.

Музыка как рассказ

Оркестр не просто играет — он рассказывает истории. С каждым аккордом вы становитесь частью этих приключений, погружаясь в атмосферу, где каждый звук оживляет сцены, которые мы все знаем и любим.

Не упустите шанс стать свидетелем этого грандиозного события и окунуться в мир музыки и фантазии вместе с HighTime Orchestra!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

В ближайшие дни

Eric Clapton Tribute Show
18+
Блюз Джаз
Eric Clapton Tribute Show
24 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Новогодняя Дискотека 90х White
18+
Поп Диско Вечеринка
Новогодняя Дискотека 90х White
2 января в 20:00 Пространство Arbat 21
от 2000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
27 июля в 17:30 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше